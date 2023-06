La Reggina resta in fiduciosa attesa e coccola i due azzurrini

È iniziata all'insegna del riserbo assoluto la settimana più importante per la Reggina, quella che segnerà un momento di svolta nel cammino verso il futuro. Il club resta in attesa dell’omologazione, da parte della sezione fallimentare del tribunale civile, del piano di ristrutturazione del debito societario. Il sì dovrebbe arrivare entro il weekend. Decisione sempre più vicina dunque e le sensazioni al “Sant’Agata” sono positive. Appena si accenderà la luce verde, il club presenterà la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Il termine ultimo è quello del 20 giugno. A quel punto il patron Saladini e il presidente Cardona si muoveranno per pianificare la nuova stagione.

Bocche cucite in via delle Industrie, non trapela nulla sulle strategie. Del resto è meglio evitare di mettere il carro davanti ai buoi. Ma è chiaro che nel volgere di pochi giorni dovranno essere prese decisioni importanti. La prima dovrà portare a sciogliere il nodo allenatore. Superpippo, che attualmente si trova in vacanza in Puglia con la famiglia, attende una telefonata da parte della dirigenza. Stesso discorso vale per il Taibi che dopo la gara con l’Ascoli non ha più sentito nessuno. Tecnico e direttore sportivo sono in totale sintonia e se Inzaghi dovesse chiedere di rescindere l'accordo triennale sottoscritto a suo tempo, anche l’ex portierone potrebbe prendere la stessa decisione. Ma sono solo ipotesi. Entrambi sono legati da altri due anni di contratto e la loro intenzione è quella di rimanere, a patto che si riesca ad alzare l’asticella delle ambizioni. Se, invece, il progetto tecnico dovesse essere ridimensionato per puntare su una rosa composta prevalentemente da calciatori di prospettiva, l'orizzonte potrebbe cambiare. Quando ci sarà l’atteso colloquio tra Saladini e Inzaghi? Probabilmente tra una decina di giorni.

I tifosi non vedono l’ora che la situazione si sblocchi. Ci fosse un referendum la maggioranza voterebbe per la riconferma del duo Inzaghi-Taibi. Il segnale lo ha dato la Curva Sud, al termine del match con i marchigiani, chiamando a gran voce l’ex attaccante di Juve e Milan. Inzaghi ha ottenuto un importante risultato centrando l’obiettivo playoff. Non era scontato raggiungere gli spareggi promozione viste le tribolazioni del girone di ritorno, il calo (più mentale che fisico) dopo la sosta di fine anno e la spada Damocle dei punti di penalizzazione. Eppure la squadra ha lottato fino all’ultimo e con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto eliminare il Sudtirol e approdare in semifinale.

Un po’ di amaranto in U21 Ci sono due amaranto tra i convocati della Nazionale Under 21 per uno stage a Tirrenia (da domani al 12 giugno) nei giorni che precederanno la lista dei 23 per l’Europeo (21 giugno-8 luglio in Romania e Georgia. Per il raduno in Toscana, il ct Paolo Nicolato ha chiamato 28 azzurrini. Nel gruppo conferma per due calciatori giunti in prestito la scorsa estate alla Reggina: il difensore di fascia destra Niccolò Pierozzi, di proprietà della Fiorentina, e il centrocampista Giovanni Fabbian, prossimo al rientro alla base (Inter).