La Reggina ci prova ma sbatte contro il Trapani, 0-2 al “Granillo”: Balla e Kragl lanciano la capolista

La Reggina gioca, ma non segna. Il Trapani resiste e ogni volta che ha l’opportunità di uscire dal guscio sfrutta tutta la sua qualità offensiva. Si può riassumere così la partita dal Granillo tra gli amaranto ed i granata. La formazione di Torrisi, autentica dominatrice del girone I di Serie D; supera un altro ostacolo e lancia l’ennesimo segnale inequivocabile della sua forza. Quella di Trocini si arrende forse all’idea di non avere al momento una consistenza tale da poter duellare alla pari con le squadre che occupano il vertice della classifica. I siciliani hanno trovato il vantaggio già dopo sette minuti. L’azione del gol è nata da uno schema su calcio piazzato che ha liberato Balla al tiro. Il calciatore granata, rientrando da sinistra a destra, ha approfittato di una difesa avversaria poco reattiva ed ha beffato il portiere Martinez sul primo palo.

Il gol ha portato gli ospiti ad arretrare il proprio baricentro e con il passare dei minuti i padroni di casa hanno preso campo. La Reggina ha giocato una buona gara , creando spesso i presupposti per entrare in area pericolosamente. A quel punto si è nuovamente materializzata la solita difficoltà nel fare gol. Diverse le occasioni in cui si poteva fare meglio sotto porta. Tuttavia la ritrovata possibilità di schierare un attaccante centrale over (recuperato Rosseti) ha dato finalmente appoggio ad un gioco che non è dispiaciuto. Se, però, non si fa gol, si finisce per subire quelli prodotti dalla qualità avversaria. E il Trapani, dopo aver resistito non senza affanni, ha piazzato il gol del 2-0: lo ha realizzato Kragl ricevendo un perfetto suggerimento di Marigosu da sinistra Il doppio vantaggio con cui si è concluso il primo tempo ha fatto sì che la ripresa si sia rivelata un passaggio interlocutorio verso il verdetto finale. Un gioco molto spezzettato e una Reggina vistosamente calata fisicamente hanno contraddistinto un secondo tempo scialbo. Poco male per il Taranto che si gode la decima vittoria su dieci partite, arrivata con una gestione impeccabile di un match insidioso come poteva essere quello del Granillo.

REGGIO CALABRIA - TRAPANI 0-2

Marcatori: 7' Balla, 41' Kragl

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez 5,5; Aquino 5 (1' st Dervishi 5,5), Ingegneri 6, Girasole 6, Martiner 5,5; Zucco 5,5, Salandria 5,5, Barillà 5,5 (40’ st Ricci s.v.); Perri 5,5 (21’ st Altamura s.v.), Rosseti 6 (21’ st Coppola s.v.), Provazza 6 (17’ st Marras 5), A disposizione: Velcea, Bianco, Bright, Kremenovic. Allenatore: Trocini

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkai 6 ; Pino 6 Sabatino 6,5 , Cristini 6,5, Morleo 6; Acquadro 6 (15' st Crimi 6 ), Ba 7 ; Kragl 7 (45’ st Sparandeo s.v.), Marigosu 6,5 (21' st Gagliardi s.v.) , Balla 7 (30' st Mascari s.v.); Cocco 7 (39' st Samake s.v.). a disposizione: Tartaro, Guerriero, Oddo, Pipitone. Allenatore: Torrisi 6,5

Arbitro: Marra di Mantova 6

Ammoniti: Marigosu, Ingegneri, Martiner

Recupero: 1' e 5'.

Angoli: 4-7

Spettatori: 4789 di cui 88 ospiti

Foto di Attilio Morabito