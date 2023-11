Reggina, un esame da grande: Bolzicco pronto per il debutto

La voglia di scoprire una Reggina con due punte importanti da una parte e dall’altra la necessità di non mettere in discussione le certezze acquisite. La vigilia della sfida con la Vibonese è una fase in cui si immagina un Trocini equilibrista all’interno dei suoi pensieri. Le idee del tecnico sono probabilmente già chiare, ma fino a quando si conoscerà la formazione iniziale si potrà accendere la fantasia su come gli amaranto si schiereranno.

La grande attesa è per l’esordio di Tomas Bolzicco. L’argentino ha tutte le caratteristiche fisiche che si richiedono ad un centravanti in grado di farsi valere in area di rigore. I numeri della carriera dicono che non è un grande goleador, ma non sono pochi i calciatori che provenendo da categorie superiori finiscono per segnare di più in D.

Le eventuali elucubrazioni sulle comparazioni tra la seconda divisione argentina e il massimo campionato dilettantistico italiano stanno per lasciare posto al responso del campo.

Gli amaranto hanno dovuto attendere Bolzicco per diverse settimane. Passati, come il regolamento impone, i trenta giorni dalla sua ultima gara da professionista al di là dell’oceano, potrà adesso dare una grande mano alla squadra.

Nelle ultime due partite Trocini ha recuperato anche Rosseti. Lo ha schierato centravanti e si è già avuto un primo beneficio, riuscendo a disporre di un calciatore che sa muoversi in area pur non essendo un attaccante centrale classico. Oggi, ipotizzando che Bolzicco e Rosseti vadano subito in campo, l’incognita diventerebbe il modo in cui la squadra si schiererebbe dietro di loro. La sfida sarà trovare gli incastri giusti con ciò che già funziona e la necessità di fare spazio agli under.

La prima scelta importante è quella del numero uno. Martinez a Castrovillari era infortunato. Domani dovrebbe essere disponibile e pare difficile che lo si sacrifichi per schierare il giovane Velcea, liberando una casella over tra i giocatori di movimento. Questa è la sensazione che anticipa una sfida dove si affronta una Vibonese che, a differenza di altre squadre, dovrebbe insidiare molto la porta amaranto.

La difesa a quattro davanti all’estremo difensore spagnolo è un altro elemento destinato ad essere confermato. I primi due under nell’undici titolare dovrebbero essere i terzini: a destra il classe 2003 Dervishi e a sinistra Martiner (2005). Al centro, invece, sono tre in corsa per due maglie: Girasole, Ingegneri e Kremenovic.

Mancherebbero due calciatori nati dal 2004 in avanti da inserire tra le quattro maglie disponibili. Su questo fronte le scelte dipenderebbero da come Trocini andrebbe a schierare il centrocampo e il terzo uomo d’attacco. In mezzo il tecnico non ha quasi mai rinunciato a Mungo e Barillà, mentre Zucco (2004) è il quinto giocatore più utilizzato in assoluto.

Per ragioni legate al regolamento degli under rischiano di restare fuori Salandria a centrocampo e Provazza (2003) in attacco, entrambi hanno fatto bene nelle ultime partite. Potrebbe, invece, trovare spazio uno tra Perri (2005) ed Altamura (2004) come terzo uomo offensivo Non è inoltre detto che alla fine sarà 4-3-3. Attenzione, infatti, alle sorprese più ampie.