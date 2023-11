Reggina, bicchiere mezzo vuoto. Dervishi out alcune settimane

«Piccolo distacco osseo parcellare dell’astragalo della caviglia destra». La diagnosi dell’infortunio di Kristian Dervishi è una nuova brutta tegola per Bruno Trocini. L’esterno destro, uscito al minuto trentaquattro della sfida con la Vibonese, dovrà stare fermo per diverse settimane. Da subito si è avuta l’impressione che il problema potesse non essere banale. Nella stessa circostanza in cui si è infortunato, la Reggina ha reclamato molto per un tocco di mano nell’area rossoblù.

Grande sfortuna per il calciatore che, con il passaggio al 3-5-2, avrebbe probabilmente giocato in una posizione utile a valorizzare la sua capacità di muoversi su tutta la fascia. Dervishi, tra l’altro, è il settimo giocatore più utilizzato della rosa. Dato che forse più di ogni altro spiega quanto il calciatore fosse importante per la squadra.

L’altra grande valenza dell’italo-albanese è il fatto che sia un under e ora si dovranno andare a cercare altre soluzioni, considerata la necessità di doverne schierare sempre quattro da regolamento.

Contro la Vibonese per sostituirlo è stato necessario cambiare modulo, con l’ingresso di un altro classe 2003, ma molto più offensivo, come Provazza ed il passaggio al 4-4-2 con Parodi e Martiner scalati nella posizione di quarti di difesa. Il secondo, tra l’altro, ha dimostrato in stagione di poter giocare su entrambi i lati.

La via intrapresa nel finale con la Vibonese è percorribile anche per il futuro, ma sarebbe importante tornare ad avere una maggiore possibilità di scelta sulle corsie. Al di là della volontà di puntare con decisione sul 3-5-2, modulo che più di altri ha contraddistinto le migliori squadre di Bruno Trocini.

Schierando in attacco due over come Bolzicco e Rosseti supportati soprattutto da Barillà, beneficiare di più esterni under sarebbe essenziale per avere sempre capacità di occupare le caselle con i giovani.

Ecco perché si auspica che possa al più presto tornare disponibile Eliman Cham. Il calciatore è fuori da un mese a causa del problema muscolare che lo ha messo fuori a partire dalla gara di Acireale del 15 ottobre.

Dovrebbe essere sulla via del recupero, ma saranno determinanti le valutazioni che si faranno in settimana. Quando il calciatore gambiano classe 2005 sarà recuperato potrebbe essere più semplice tornare al 3-5-2 con lui a sinistra e il coetaneo Martiner a destra.

Va detto che contro la Vibonese nel finale di gara si è visto Bontempi agire sulla corsia di destra e l’ex Sampdoria è un altro classe 2003, benché si tratti di un centrocampista. Qualora però i tempi di recupero di Dervishi dovessero risultare lunghi, agli interventi già auspicabili sul mercato potrebbe aggiungersi la necessità di portare a Reggio Calabria un nuovo esterno under.

Trocini dovrebbe presto riavere un calciatore importante come Andrea Zanchi. Anche lui potrebbe giocare a sinistra, ma trattandosi di un over ci sarebbero diversi cambiamenti da fare per far quadrare la situazione sui giovani. Fino ad ora, non a caso, è stato quasi sempre utilizzato come difensore centrale. Già archiviato il derby con la Vibonese con un pizzico di delusione: solo una vittoria avrebbe potuto cambiare lo scenario per ambire a qualcosa di più dei playoff.