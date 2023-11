La Reggina impegnata sul campo dell'Akragas: il colpo esterno nel mirino

Trasferta complicata per la nuova Reggina. Ad Agrigento c’è un solo modo per confermare i buoni segnali visti contro la Vibonese: vincere. Gli uomini di Trocini sono già da ieri in Sicilia, con la consapevolezza che, a partire dalle 14.30, la posta in palio vale più dei tre punti. «Una gara difficile – ha evidenziato l’allenatore – con un avversario ostico. Faremo il massimo per portare a casa un risultato positivo, anche questa settimana abbiamo lavorato bene».

La fiducia in casa amaranto non manca. «La squadra – ha spiegato il tecnico – è senza dubbio in crescita, grazie alla settimana tipo possiamo allenarci meglio e questo mi permette di avere maggiori soluzioni sia ad inizio partita che durante». Per gli amaranto è il momento di un prova di forza e raccogliere quanto seminato fino ad oggi, tra tutte le innumerevoli difficoltà incontrate. Si punta molto sulla coppia d’attacco Rosseti-Bolzicco, con i due che giocheranno la seconda gara insieme dall’inizio della stagione. A lungo, alla squadra sono mancati i punti di riferimento offensivi. Ora che ci sono è necessario che la loro presenza si traduca in gol con una certa regolarità. I dubbi restano sulla formazione che sarà costruita alle loro spalle. La sensazione è che si possa ripartire dallo schieramento visto contro la Vibonese dall’infortunio di Dervishi in poi. Quello con Provazza a destra e Barillà a sinistra per un 4-4-2 in cui i due proveranno da ali a dare supporto al tandem offensivo. Zucco e Mungo, invece, comporranno la linea mediana centrale. In difesa spazio a Martiner a sinistra e Parodi a destra, con Girasole e Ingegneri centrali. In porta sarà confermato Velcea, con Martinez che per le note ragioni legate all'impiego degli under andrà in panchina. A rafforzare l’idea che si giochi con la difesa a quattro ci sono indirettamente anche le dichiarazioni di Trocini. Il tecnico ha detto che Cham, pur convocato, non è ancora al meglio della condizione. Per Zanchi, non ancora disponibile, invece ci sarà ancora da attendere.

L'Akragas è una squadra che ha una qualità generale superiore rispetto alla media della D. Ad una serie di giovani interessanti si abbinano diversi giocatori con esperienza in categorie superiori che fanno parte della rosa del tecnico Marco Coppa. Tra gli altri l'ex di turno Marco Rossi in difesa, Sanseverino e Llama a centrocampo e gli attaccanti Morimoto e Litteri. Quasi tutti hanno già affrontato la Reggina a livelli più alti. Dei citati, però, figurano tra i convocati soltanto Sanseverino e Llama. Attenzione anche al centravanti Trombino, autore di quattro reti in questo inizio di stagione. L’Esseneto di Agrigento è un campo storicamente difficile per i colori amaranto. Lo dice la storia dei precedenti. In nove occasioni in cui la Reggina ha affrontato l’Akragas in trasferta, sono arrivate ben otto sconfitte.

L'unico segno X risale all’11 settembre 2016. Finì 2-2 con i padroni di casa due volte in vantaggio (doppietta di Daniele Marino) e due volte ripresi dalle reti amaranto di Coralli e De Francesco.

A guidare il centrocampo dei siciliani, tra l'altro, c'era Ciccio Salandria che affrontò la sua Reggina da ex. Toti Porcino, appena tornato a Reggio, era invece nel tridente offensivo amaranto. Oggi invece non sarà utilizzabile perché occorrerà attendere i trenta giorni dal suo ultimo impegno da professionista (26 ottobre). «Sarà un valore aggiunto per la nostra squadra», ha assicurato Trocini in merito all’arrivo di un altro reggino che farà parte del gruppo.

Davide Galiffi di Alghero è l'arbitro che dirigerà la gara. I suoi assistenti saranno Stefano Cossovich di Varese e Matteo Franzoni di Lovere (Bergamo). Il direttore di gara ha già arbitrato una cinquantina di gare in Serie D. La sua ultima volta nel girone I risale allo scorso 22 gennaio, quando l'Acireale vinse 1-0 sul campo del Lamezia.