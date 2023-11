La Reggina punta al sorpasso playoff. Si alza il sipario sull’inedita sfida al Real Casalnuovo

Si alza il sipario al “Granillo” per l’inedita sfida contro il Real Casalnuovo dell’ex Reginaldo. Fischio d’inizio alle 14.30. Sarà uno scontro diretto in chiave playoff. I campani, infatti, precedono gli amaranto di due lunghezze. La Reggina, in questo momento, occupa la sesta posizione dopo il pareggio ottenuto ad Agrigento.

La squadra di Raffaele Esposito vive un momento straordinario, frutto di quattro successi e un pareggio. Per Barillà e compagni si prevede, quindi, una gara complicata come ha confermato anche il tecnico Trocini che, ieri mattina, ha incontrato la stampa al centro Sant’Agata nella consueta conferenza pre-partita: «Affronteremo - ha esordito - una compagine che nella propria rosa ha elementi di categoria superiore e verrà a Reggio per fare la gara della vita. Le insidie, pertanto, ci sono sempre e le incontriamo ogni domenica. Ho ascoltato anche le parole di Esposito e so con quante motivazioni scenderanno in Calabria. Aggiungo che hanno un’ottima organizzazione. Stiamo lavorando con l’intento di produrre maggiori occasioni da gol, ma servirà più costanza».

Sugli indisponibili ha aggiunto: «Porcino non potrà essere convocato perché il suo tesseramento, pur essendo trascorsi i canonici trenta giorni, non è ancora fattibile. Da lunedì, tuttavia, lo avremo regolarmente a disposizione. Mancherà Zanchi e qualche altro, mentre Cham è rientrato. Abbiamo una rosa numerosa e, in questo senso, non ci saranno problemi». Passaggio su Bolzicco e Rosseti: «Sono due punte forti per la categoria, imprescindibili per noi. Domani (oggi ndc) ci saranno. Hanno avuto, fino ad ora, un percorso in salita per via della preparazione iniziata in ritardo, come il resto del gruppo. Per quanto mi riguarda, lo sanno anche loro, rappresentano un’arma importante e siamo felici di averli nel nostro organico».

Trocini è poi tornato sulle polemiche di una settimana fa: «Non dico le cose per ottenere un sostegno o un appoggio, ma solo perché sento di farlo. Ho commentato le decisioni che ritenevo ci avessero penalizzato. Il club mi è stato accanto e mi gratifica quotidianamente, così come avviene con i calciatori. E non è intervenuto sull’argomento perché ha ritenuto soddisfacente il mio sfogo. Il martedì organizziamo sempre una riunione per fare il punto della situazione. Evitiamo comunque di pensare agli arbitri, piuttosto concentriamoci pensando su noi stessi e bisognerà dimostrare di essere più forti anche dei torti».

Non poteva mancare la domanda sulle strategie di mercato. Sessione invernale che si aprirà nel mese di dicembre: «Stiamo valutando come muoverci, ma di questi argomenti dovete chiedere alla società. Proveremo a vincere i prossimi incontri e vedremo quale sarà il nostro piazzamento. Se quest’anno non giungeremo all’obiettivo, punteremo alla promozione nel torneo 2024-2025 con me o con un altro allenatore».

I giocatori, perse ormai le speranze di agguantare la vetta, troveranno ancora le motivazioni? Ecco la risposta del tecnico: «Sono professionisti e sanno di indossare una maglia prestigiosa. Ma se non dovessero averle è preferibile che cambino mestiere. A Reggio non ci manca nulla e ringraziamo la dirigenza che è sempre presente al Sant’Agata». Elogio speciale nei confronti di Perri, autore del pareggio in quel di Agrigento: “Con la palla al piede è formidabile». Chiusura su Salandria: «Lo preferisco mediano nel 4-3-3. Sono queste le sue caratteristiche e anche Mungo è impiegato così».