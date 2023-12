Una Reggina non bella ma efficace vice sul campo della Sancataldese e ottiene la terza vittoria consecutiva

SANCATALDESE – REGGINA 0-2

MARCATORI: 60’ Bolzicco, 81′ Rosseti

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti 6,5; Ozawje 5,5 , Brumat 5,5, Parisi F. 5,5; Correnti 6 (87′ Calabrese), Zerbo 6, Lo Nigro 6, Dampha 6 (70’ Giuffrida s.v.), Durmush 5,5; Valent 6, Mazza 6. A disposizione: Duli, Papotto, Ojeda, Sclafani, Cintura. All. Sclafani 6

REGGINA (4-3-3): Velcea 6,5; Martiner 5,5 (50’ Perri 6), Girasole 6, Ingegneri 6, Cham 5,5; Mungo 6, Bright 5,5 (50’ Parodi 6,5), Barillà 6,5 (85′ Kremenovic s.v.) ; Provazza 6 (83′ Simonetta S.V.), Bolzicco 7 (65’ Rosseti 7), Porcino 6,5. A disposizione: Fecit, Zanchi, Marras, Renelus. All. Trocini 6

ARBITRO: Federico Tassano di Chiavari.

NOTE: Ammoniti: Lo Nigro, Mungo, Velcea, Ozawje Recupero: 4’pt, 5’st

Non una bella Reggina nel primo tempo, ma estremamente efficace quella del secondo tempo. Gli amaranto vincono sul campo della Sancataldese e ottengono la terza vittoria consecutiva, che vale forse la consapevolezza di avere intrapreso la strada giusta per consolidarsi nelle zone alte della classifica e proseguire la propria corsa verso un piazzamento playoff.

Il match lo decidono i due attaccanti: Bolzicco e Rosseti. A dimostrazione del fatto, che come spesso accade, nel massimo campionato dilettantistico a fare la differenza sono i calciatori che vedono la porta. Quelli che a lungo sono mancati a Bruno Trocini nella fase iniziale di questa stagione.

I gol che decidono la sfida cancellano una prima frazione in cui, ancora una volta, si era vista una squadra amaranto che non aveva avuto un grande approccio. Aveva rischiato di andare sotto, ma i siciliani non sono riusciti ad andare in rete.

Quello è stato il segnale che persino la fase difensiva, da sempre grande punto di forza della Reggina 2023-2024, ballava un po’ troppo. Non era invece una novità la difficoltà nel mettere in campo una manovra in grado di creare occasioni da gol.

Nella ripresa molto più convinta la prova degli amaranto che hanno prima trovato il gol del vantaggio e poi piazzato il colpo del ko. La prima firma sul tabellino è stata quella di Bolzicco, lesto a sfruttare un servizio di Porcino da sinistra. Al quarto d’ora della ripresa e con il vantaggio di un gol, la gestione della gara degli amaranto si è fatta ottimale.

Le chance per raddoppiare sono state molte e alla fine il 2-0 è arrivato con il gol di Rosseti, che ha fatto centro dopo un doppio tentativo di Ingegneri e Grasiole.