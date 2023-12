Reggina, gli allenamenti riprenderanno al “Granillo”

Non è un’annata facile per la nuova Reggina sempre di fronte a nuovi problemi. La società sembra comunque avere trovato una soluzione alla indisponibilità del Sant’Agata a causa della fine della concessione provvisoria. Il 28 dicembre la squadra dovrebbe allenarsi allo stadio “Granillo”. L’alternativa, che sarà comunque utilizzata nei giorni successivi, è il centro sportivo dell’Asd Valanidi.

Scongiurato, dunque, il rischio di dover riprendere gli allenamenti solo il 2 gennaio. La squadra potrà lavorare in attesa della ripresa del campionato prevista per il 14 gennaio. La data del ritorno in campo appare oggi lontana ma va ricordato che la Reggina è una formazione che non ha svolto la preparazione precampionato e questa lunga pausa le offre la possibilità di recuperare una condizione atletica ottimale.

L’auspicio del club amaranto è di poter tornare al centro sportivo “Sant’Agata” entro gennaio. La pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione semestrale della struttura è un’occasione che il club proverà a non farsi sfuggire, anche perché sono messi a disposizione esattamente gli spazi che la società stava utilizzando. Occorrerà capire, ovviamente, se ci saranno altri organismi sportivi, con i requisiti richiesti, interessati a gestire il Sant’Agata solo per il prossimo semestre. Sarà un'apposita commissione ad esaminare le domande pervenute.

Sempre nel mese di gennaio è possibile sia pubblicato un nuovo bando che porti ad una concessione del centro sportivo per un periodo assai più ampio allo scadere della prima concessione semestrale.

Lì entreranno in gioco aspetti di cui non si tiene conto nell’immediatezza di valutazioni che riguardano il prossimo semestre. Tra questi i costi di gestione nel lungo periodo, gli eventuali progetti di ammodernamento ed anche una lista di interessati alla struttura che potrebbe essere più lunga. Ma queste sono situazioni su cui ci sarà modo di tornare quando diventeranno più attuali.

Ieri alle 19, intanto, si è chiuso il mercato di Serie D. Come prevedibile non si sono registrati scossoni nella rosa amaranto. In primis perché già a campionato iniziato erano arrivati i vari Marras, Porcino e Bolzicco e poi perché la priorità era sfoltire una rosa particolarmente lunga. L’unico calciatore in entrata è stato l’esterno Renelus, che non ha ancora esordito in campionato. Hanno invece rescisso Bontempi, Ricci, Bianco e Ponzo che avevano trovato poco spazio.

C’è, però, ancora l’opportunità di portare volti nuovi a Reggio. Con l'apertura del mercato dei professionisti il 2 gennaio sarà possibile fino all’1 febbraio ingaggiare giovani provenienti dai settori giovanili di formazioni professioniste. E in questo momento la priorità della Reggina sembra essere quella di aumentare la scelta di under.

Fino all’1 febbraio, tra l’altro, è possibile giocatori che si svincolano dai professionisti e che non giochino una partita nelle categorie superiori da almeno trenta giorni.