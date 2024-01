Reggina in fase di calma apparente. Aquino ha rescisso il contratto, Altamura in partenza

Fase di calma apparente in casa Reggina tra la preparazione alla sfida del 14 gennaio con l’Acireale ed un mercato che è ancora aperto, nonostante la finestra dedicata ai dilettanti si sia chiusa a dicembre.

La notizia del giorno in casa amaranto è la rescissione di Luigi Aquino. Il calciatore non veniva impiegato da Trocini dall'1 novembre, giorno della sfida persa in casa contro il Trapani. Alla fine la sua esperienza a Reggio Calabria si è conclusa con 5 presenze e 1 rete in casa dell'Acireale. Una soluzione quasi logica considerato che non sembravano esserci le condizioni affinché si cambiassero le gerarchie ormai consolidate della difesa. Ingegneri e Girasole sono la coppia di centrali titolari. con all’occorrenza Kremenovic e Zanchi pronti ad agire in mezzo al pacchetto arretrato. Quest’ultimo, quando i quattro under sono schierati in altra posizione, può anche agire da esterno sinistro e lo stesso può fare Parodi dal lato opposto. Fino ad ora la soluzione più utilizzata è stata quella che ha visto giocare sugli esterni di difesa i classe 2005 Martiner e Cham. Opzioni che, di fatto, chiudevano gli spazi anche ad un eventuale impiego di Aquino da terzino destro.

Si attendono altre uscite relative a calciatori che hanno giocato poco. Potrebbe, come già anticipato, partire Altamura e attenzione anche alla posizione di Coppola. Il centravanti del 2005 è di proprietà della Pro Vercelli Da quando è arrivato Bolzicco ed è tornato a disposizione Rosseti non ha praticamente più visto il campo dopo una fase iniziale in cui è stato spesso la punta titolare facendo anche bene in rapporto alla giovanissima età. A Portici, ad esempio, ha realizzato un gol da tre punti di fondamentale importanza. Qualora dovessero partire entrambi si aprirebbe uno scenario nuovo. Se si considera che Dervishi (2003) è fuori per infortunio, Bontempi (2003) e Ponzo (2004) hanno lasciato la Reggina qualche settimana fa diventa evidente l’esigenza di intervenire sul mercato per aumentare il numero di under a disposizione di Trocini. Oltre ai citati Cham e Martiner, fanno parte dell'organico i portieri Velcea (2004) e Fecit (2005) e poi anche Provazza (2003), Perri (2005), Zucco (2004) e Bright (2003). A loro si aggiunge Simonetta (2006), che finora ha giocato pochi minuti ma che è un prospetto di grande valore e soprattutto ha un’età utile ad essere nella fascia più giovane degli under nella prossima stagione. Vederlo un po’ più spesso in campo potrebbe anche essere il segnale che si sta iniziando a ragionare in prospettiva. La sensazione è che manchino dei doppioni che permettano un’alternanza dei giocatori nella formazione titolare senza snaturare l’idea di gioco a cui si sta pensando in questi giorni.

La società è sicuramente alla ricerca di un esterno d’attacco e probabilmente di un centrocampista. Il mercato di gennaio permetterà di andare ad attingere dai settori giovanili di squadre professionistiche. Difficile stabilire quali saranno i tempi affinché si vada a reperire quei tasselli utili a rafforzare la squadra. Sin dal suo insediamento si è capito che la nuova Reggina opera con poca frenesia sul mercato, preferendo mosse ragionate e che a volte possono generare attese che ai tifosi non piacciono. Resta il dubbio se ci sarà ancora spazio per l’ingaggio di qualche over svincolato.