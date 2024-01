La Reggina rivuole il “Sant’Agata”. Sul mercato si va a caccia di under

Anche se il campionato è ripartito, quella di ieri è stata una domenica con turno di riposo per la Reggina. La squadra si è allenata allo stadio “Oreste Granillo”, dopo che sabato lo aveva fatto a Campo Calabro. Un’organizzazione itinerante destinata a durare almeno fino a quando le domande sul Sant’Agata troveranno risposta.

Il Centro sportivo sarà uno dei temi più rilevanti dei prossimi mesi, in previsione della concessione a lungo termine per la quale, probabilmente già entro gennaio, arriverà un bando ad hoc. Tuttavia, gli interrogativi più stringenti in questa fase sono chiari: la Reggina tornerà al “Sant’Agata”? Quando? E se sì, in che condizioni troverà i campi? La Società dovrebbe essere stata l’unica realtà ad aver presentato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria manifestazione d’interesse a gestire per sei mesi la parte di struttura indicata nell’avviso. Il fatto che il club sembra avere i requisiti richiesti lascia intendere che ci siano buone possibilità che presto la Reggina possa fare ritorno in via delle Industrie. Serve che eventualmente la procedura di assegnazione si completi e la speranza è che tutto avvenga rapidamente. Non si deve comunque dare per scontato che riavere il “Sant’Agata” risolverebbe tutti i problemi logistici. Serve, infatti, capire in che stato si paleseranno i campi nel momento in cui dovesse tornare possibile allenarsi all’interno del Centro. Anche perché di fatto la Reggina ha svolto le sue ultime sedute di allenamento al “Sant’Agata” ormai una ventina di giorni fa e altri ne dovranno passare. Nell’ipotesi peggiore non è da escludere che la squadra amaranto, almeno per qualche tempo, debba continuare a lavorare altrove in attesa che la situazione migliori.

Con la Reggina di nuovo al “Sant’Agata” la buona notizia immediata sarebbe in ogni caso la possibilità di tornare ad avere a disposizione gli uffici della sede e soprattutto la foresteria. E se la settimana che inizia oggi potrà dare delle novità sul “Sant’Agata”, se ne attendono anche sul fronte mercato con qualche annuncio in entrata. In particolare ci si aspetta che in amaranto possano arrivare nuovi calciatori under. La squadra nel frattempo, che oggi avrà un giorno libero, è già proiettata a quello che sarà il primo impegno ufficiale del 2024. Domenica prossima al “Granillo” arriva l’Acireale, in un impegno che si annuncia ostico e a cui si guarderà con curiosità per scoprire quali miglioramenti abbia avuto la squadra dopo un significativo periodo di lavoro sul campo senza partite di campionato.

Inevitabile dare ieri uno sguardo a quelli che sono stati i risultati della prima di ritorno, ma la formazione amaranto è in una situazione dove il cammino degli altri conta poco. Sia perché la vetta è già fin troppo lontana, sia perché i calciatori della squadra dello Stretto devono fare solo la corsa su loro stessi in un campionato che è nato compromesso.