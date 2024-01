La Reggina vuole cambiare marcia, ecco un nuovo esterno offensivo per Trocini

Ardit Lika è un nuovo acquisto della Reggina. Lo ha annunciato ieri il club amaranto, ufficializzando l'arrivo di un calciatore che ha le caratteristiche che si attendevano: è un esterno d'attacco ed è under essendo nato nel 2004. Nella prima parte di questa stagione era all’Aglianese, formazione che milita nel girone D di Serie D. Con i toscani, allenati dall’ex attaccante di Foggia e Fiorentina Francesco Baiano, è stato spesso titolare nel girone d’andata, arrivando a collezionare 15 presenze, 1 rete e 1 assist in campionato. Per lui anche un gol in Coppa Italia di Serie D in una prima parte di stagione esauritasi con la rescissione contrattuale avvenuta pochi giorni fa. Lika aveva giocato in Serie D anche nella scorsa stagione, 14 partite e 3 gol con l'Arzachena nel girone G.

L'italo-albanese, nato a Cecina, è cresciuto calcisticamente con le giovanili di Livorno e Sampdoria. Per lui anche tre presenze con la maglia delle selezioni under dell’Albania.

Lika è probabilmente il tassello che completa un attacco che nelle ultime settimane aveva accolto anche Renelus. Come esterni offensivi Trocini ha adesso a disposizione due over (il francese e Porcino) e due under (Lika e Provazza). A loro si aggiungono ovviamente le due punte centrali Bolzicco e Rosseti che all’occorrenza possono anche giocare insieme, ma anche Marras e Perri che nel corso della stagione si sono mossi anche da trequartisti.

Sembra, invece, ormai lontano da Reggio il futuro di Altamura ed è in forse anche la permanenza di Coppola. Il mercato amaranto non è comunque finito, tenuto conto che ci si aspettano altri colpi in entrata. Il club vuole aumentare il numero di under sia per avere maggiore scelta, sia per individuare profili che potrebbero essere utili nella prossima stagione. Tra i profili ricercati dovrebbe esserci un centrocampista. I tifosi, nel frattempo,, anche in un anno così difficile in cui chiedono la riacquisizione del nome e dell’identità alla nuova società, e sono pronti a festeggiare con orgoglio il compleanno amaranto.

L’11 gennaio saranno 110 anni di Reggina. Per la festa l'appuntamento è per giovedì alle ore 18 all'Arena dello Stretto, sul lungomare di Reggio. L'invito della Curva Sud è a radunarsi con sciarpe e bandiere «per celebrare nel migliore dei modi i 110 anni di storia». Alle 19:14 ci sarà una coreografia, orario che richiama l'anno (1914) della fondazione della squadra amaranto. «Nonostante – si legge nel comunicato del tifo – tutte le avversità passate, l'amore per la nostra maglia è incondizionato e va oltre ogni categoria».

Intanto ieri il club ha comunicato che il tecnico Trocini, il capitano Barillà, accompagnati dal club manager Praticò, hanno partecipato all’incontro tra allenatori, capitani e il designatore CAN D e CAI, Alessandro Pizzi.