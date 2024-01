Domani al Granillo arriva l'Acireale: la Reggina ora ha bisogno di conferme

La Reggina domani torna in campo al “Granillo” dopo oltre venti giorni dall’ultima gara giocata il 20 dicembre contro l’Igea Virtus.

Si riparte da quattro vittorie consecutive, ma anche dalle consapevolezze che il filotto di successi ha regalato. Pur a volte senza brillare, gli uomini di Trocini hanno dimostrato di avere trovato un’identità. Adesso è il momento delle conferme.

Dal punto di vista tattico ci si aspetta una squadra che prosegua sulla linea tracciata sul finale dell’anno solare 2023. Il fatto che siano arrivati due esterni offensivi ad ampliare la scelta suggerisce che il futuro sia con il tridente. Un 4-3-3 elastico e modulabile in base alle esigenze e alle necessità.

La maggiore opportunità di scelta rende, al momento, meno prevedibili le formazioni che di volta in volta Trocini andrà a schierare. A partire proprio dalla linea offensiva dove il trio composto da Porcino, Bolzicco e Provazza potrebbe essere quello titolare. Ma non si può non dire che anche Rosseti sia un calciatore di assoluto spessore per la categoria e non è da escludere in qualche occasione possa essere lui la prima scelta o che si giochi a due punte con il trequartista alle spalle.

Attenzione, inoltre, agli ultimi arrivati Renelus e Lika che sono ulteriori carte da giocare così come Marras e Perri.

L’altro aspetto che dava pochi margini di scelta a Trocini erano gli under. Il tecnico adesso ne ha quattro nella posizione di terzini: Martiner, Cham, il recuperato Dervishi e l’ultimo arrivato Rana. A centrocampo, invece, dovrebbe tornare tra i disponibili Zucco dopo l’infortunio e c’è anche Simonetta. Ed anche in attacco ci sono Perri, Provazza e Lika.

Nei quattro under titolari domenica ci sarà il portiere Velcea. Con Martinez che deve scontare l’ultimo dei quattro turni di squalifica, non si riproporrà neanche il dubbio tra i due benché Trocini di recente abbia spesso preferito il portiere classe 2004, al di là delle buone prestazioni, anche per la possibilità di schierare un over in più tra i giocatori di movimento.

Con l’Acireale sarebbe potuta essere una bella giornata di sport considerato il rapporto di amicizia tra le tifoserie. Tuttavia, le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Catania. Il motivo sta nel fatto che i tifosi dell’Acireale avrebbero avuto un percorso comune a quelli rivali del Siracusa, diretti a Locri.

Oggi è anche il giorno della festa per il centodecimo anniversario dalla fondazione della Reggina. L’evento, organizzato dalla Curva Sud, era in programma giovedì, essendo l’11 gennaio la data esatta della ricorrenza. La pioggia ha reso necessario un rinvio per garantire la migliore riuscita possibile all’iniziativa che si terrà all’Arena dello Stretto, sul Lungomare Falcomatà. L’appuntamento è fissato alle 18.

La nuova Reggina andrà in campo contro l’Acireale con una patch celebrativa sulla maglia a ricordare i 110 anni di storia amaranto, in attesa di muovere i passi funzionali ad avere il nome e l’identità storica che i tifosi chiedono.