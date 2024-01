Reggina, Trocini con qualche assenza di troppo

I pensieri della Reggina fanno rotta verso la gara casalinga con il San Luca. Gli amaranto, reduci da cinque vittorie consecutive, puntano ad allungare la serie vincente. Trocini deve fare i conti con qualche assenza di troppo. Proprio nel momento in cui si vedeva all’orizzonte grande abbondanza e possibilità di scelta, una serie di contingenze ha nuovamente ridotto le opzioni del tecnico.

L’assenza più pesante è quella di Nino Barillà. Il capitano era diffidato ed é stato ammonito con l’Acireale. La squadra si troverà senza il suo uomo più rappresentativo e leader tecnico. Per molti versi si tratta di una mancanza che si tramuterà in una nuova prova di maturità per un gruppo che deve dimostrare di aver preso la direzione giusta in maniera definitiva.

Sulla linea mediana può recuperare Mungo. Si tratterebbe di una disponibilità essenziale, visti gli uomini contati nel comparto. Con l’ex Cosenza ci sono solo Salandria, Zucco e il giovanissimo Simonetta. In difesa dovrebbe essere ancora out Zanchi. Chi invece rientrerá sarà Martiner che aveva dovuto saltare l’ultima sfida a causa di un virus intestinale. In dubbio c’è Porcino per il quale si attende l’esito di alcuni esami strumentali in seguito al problema al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo con l’Acireale dopo pochi minuti. Il mancino reggino aveva giocato da terzino sinistro nella formazione iniziale quasi emergenziale vista domenica scorsa, ma può anche essere utilizzato come esterno offensivo. Proprio in attacco si deve fare i conti con le defezioni. Non a caso tra le opzioni che si stavano considerando c’era l’ipotesi di una Reggina a due punte e con il trequartista. Le possibili seconde punte però al momento o non sono disponibili o sono in fase di recupero. Renelus infatti ne avrà per qualche settimana, mentre si attende di capire se Rosseti sarà disponibile con il San Luca. Se dovesse farcela é probabile che la sua disponibilità sarebbe da considerare a partita in corso. Trocini, come di consueto, costruirà il tridente attorno al centravanti Bolzicco. Rispetto al passato, oltre Provazza, Marras ed in attesa di Porcino, ha un Lika in più. Il classe 2004 é un under che ha dimostrato di avere capacità di saltare l’uomo e visione di gioco. Il suo impatto a gara in corso con l’Acireale ha dato un input che raramente la squadra ha avuto dai subentrati in stagione. Chi, invece, torna dalla squalifica é Martinez. Il portiere ha scontato le quattro giornate di stop. L’eventuale impiego dello spagnolo è da considerare nell’ambito delle scelte sugli under. É over e al momento in porta c’è un 2004 come Velcea che sta facendo bene.

Allenamenti in “trasferta”. Ieri gli allenamenti si sono svolti a Campo Calabrò e lo stesso accadrà anche oggi. La Reggina, pur essendo rientrata al Sant’Agata, continua ad allenarsi su altri campi, non rilevando le condizioni minime necessarie per farlo sui manti erbosi nella propria disponibilità all’interno della struttura di via delle Industrie.

Mercato: forse tre colpi. La società nel frattempo continua ad essere vigile sul mercato. Potrebbero essere tre i colpi entro la fine di gennaio: si cerca un rinforzo per la difesa, uno per il centrocampo ed uno per l’attacco. Possibile anche l’arrivo, tra questi, di un calciatore over.