Reggina, scelte ridotte in attacco e in mezzo

Per la Reggina è il giorno della rifinitura prima del match di Siracusa. Si svolgerà al centro sportivo Sant’Agata, benché lo stato dei campi di gioco non sia ottimale. La squadra ieri si è invece allenata a Campo Calabro.

Oggi sarà anche il giorno della conferenza stampa di Bruno Trocini (ore 12.15). Non ci sono buone notizie: il recupero di Rosseti appare assai difficile. L’assenza dell’attaccante si unisce a quella di Renelus, destinata a durare ancora per qualche settimana. Le due defezioni tolgono alternative al tecnico, poiché si tratta di quei calciatori che all’occorrenza avrebbero permesso di giocare con due punte centrali con uno dei due in tandem con Bolzicco. Proprio per questo ci si attende una Reggina che, in ragione dell’abbondanza di soluzioni esterne, si proponga con un modulo da considerare come ibrido tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1.

Come già accaduto contro il San Luca, a fare la differenza potrebbe essere la posizione di Zucco. In quel caso si è visto spesso il giovane centrocampista andare a prendere una posizione centrale tra le linee, lasciando quella di mezzala in cui lo si è visto spesso nell’arco di questa stagione.

L’altra criticità sono proprio gli uomini contati a centrocampo: Mungo è squalificato e non è arrivato il mediano atteso entro fine mese. L’obiettivo numero uno resta lo spagnolo del Sorrento Caravaca (classe 2004).

Oltre a Zucco, gli unici disponibili solo Salandria e Barillà (al rientro dopo la squalifica). A loro si aggiunge il giovane Simonetta e la possibilità che Porcino giochi da mezzala sinistra.

Dove Trocini ha possibilità di scelta è sugli esterni offensivi che affiancheranno l’attaccante centrale Bolzicco Giocheranno probabilmente due under, con Marras pronto ad entrare a partita in corso. Perri (2005) è uno degli uomini più in forma, Lika (2004) sembra essere il migliore suggeritore e Provazza (2003) è quello più abile nell’uno contro uno. Il tecnico deciderà su chi puntare. I dubbi, però, sono anche in difesa. Probabile conferma per Martinez in porta (l’ampia disponibilità di under non rende una stringente necessità l’impiego di Velcea classe 2004 tra i pali). Il giovane rumeno, però, ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Un po’ come Parodi nel ruolo di terzino destro. Anche per lui la casella over potrebbe essere disponibile, con Cham (classe 2005) schierato a sinistra. Non è da escludere però che Porcino possa agire da terzino sinistro, con Martiner (2005) a destra. Nelle ultime due gare Kremenovic ha affiancato al centro Girasole, ma Ingegneri è sempre candidato a ritrovare la maglia da titolare. Difficile il recupero di Zanchi, Adejo dovrebbe essere tra i convocati.

Ier la società ha annunciato di avere ricevuto «un’offerta di sponsorizzazione dall’Università degli Studi Niccolò Cusano». Proposta respinta vista un già esistente «importante contratto di sponsorizzazione con un'altra Università Telematica, nella qualità. di main sponsor» che preclude «la possibilità di stipulare accordi di marketing con altre Università o anche Istituti pubblici o paritari di Alta Formazione nel settore della formazione».