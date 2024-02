La Reggina di Trocini in campo per dimenticare Portici: c'è il Licata Le probabili formazioni

La Reggina chiede strada al Licata per consolidare la quarta piazza. Sul neutro di Ravanusa gli amaranto proveranno a riscattare il pareggio interno contro il Portici. Appuntamento alle 14.30. Bruno Trocini, nel giorno di vigilia, ha incontrato i giornalisti al centro sportivo, tornando a commentare il 2-2 maturato mercoledì: «Ribadisco: prestazione sottotono. Se mi accorgessi che fosse un problema di tipo motivazionale non me lo perdonerei. Nonostante tutto, abbiamo creato diverse opportunità per vincere e peccato non aver raggiunto l’obiettivo. Sentiamo troppa pressione quando scendiamo in campo al Granillo». Sui rientri ha aggiunto: «Non recuperiamo nessuno. Rosseti (in foto) verrà in panchina. Ancora comunque non è pronto per giocare. Anche Renelus è in ripresa ed entrambi saranno disponibili dopo la sosta». Domanda anche su Belpanno: «Ha le caratteristiche che ci servivano ed è un Under. Mezzala forte fisicamente con capacità di inserimento. Si è, inoltre, allenato con la Primavera del Catanzaro, per cui ha i novanta minuti nelle gambe».