Pellegrino promuove la Reggina a metà

Fino a quando la Reggina non riprenderà nome, marchio e soprattutto farà ritorno tra i professionisti non si potrà parlare di normalità calcistica a Reggio Calabria. Della parte sportiva se ne occupa il ds Maurizio Pellegrino che ha ben chiaro non lottare per vincere la Serie D non può e non deve essere la normalità.

Direttore cosa ha pensato al termine dei primi 45’ minuti della gara con il Licata e prima della rimonta del doppio svantaggio?

«Sono abituato a fare riflessioni solo al novantesimo di una partita. Mi preoccupava solo il risultato perché la prestazione non era stata affatto disastrosa. Serviva solo che trovassimo delle soluzioni per raddrizzare la situazione».

Questa squadra si è spesso fermata quando sembrava aver trovato la strada giusta. Come se lo spiega?

«Ogni tanto ci sfuggono tutte le anomalie di questo campionato. A Ravanusa con il Licata siamo arrivati ad avere una rosa che aveva sedici giocatori nuovi rispetto a quelli che c’erano a San Luca con il Locri. Trovare identità tattica e continuità di gioco è stato inevitabilmente difficile».