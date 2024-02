Reggina, ci sono ancora risorse da sfruttare

Undici partite per dimostrare che questo è il progetto tecnico giusto per un futuro ambizioso e vincente. Vittorie poco convincenti, come quella ottenuta al fotofinish con la Gioiese non sono il biglietto da visita adeguato di un gruppo che intende candidarsi ad un ruolo da protagonista assoluto nella prossima stagione.

La partenza ad handicap, per il ritardo con cui è stata costruita la squadra, ha inciso indubbiamente nella prima parte della stagione. Ora i tempi siano maturi per lasciarsi alle spalle qualsiasi tipo di giustificazione. La Reggina ora deve dimostrare con costanza quanto vale. E ci sono ancora dei calciatori che possono diventare frecce per l’arco amaranto sino ad ora utilizzate.

Un esempio è Andrea Zanchi. Colui il quale ha firmato il gol al 92’ nell’ultimo turno di campionato aveva iniziato la stagione da titolare. L’emergenza iniziale aveva fatto sì che lo si impiegasse addirittura come difensore centrale, lui che in realtà è un esterno. Poi la necessità di schierare i quattro under, un infortunio e anche gli spazi ridottisi dopo l’arrivo di Porcino ne hanno limitato l’utilizzo. I due potrebbero anche giocare insieme, ma di certo l’ex calciatore del Catania è uno dei giocatori più importanti della rosa. Trovando l’incastro giusto, può essere una risorsa importante da qui in avanti.

Nel finale contro la Gioiese si è visto per la prima volta Bertony Renelus. Il francese è arrivato nel mercato di dicembre, ma un problema fisico ha fatto sì che il suo esordio sia avvenuto solo oltre metà febbraio. Una tegola non da poco, tenuto conto che su di lui si faceva affidamento considerati i pochi attaccanti di ruolo e il fatto che ha un passo rapido in un collettivo con giocatori compassati e che hanno difficoltà a saltare l’uomo.

Qualcosa l’ha già fatta intravedere domenica scorsa. Se finalmente dovesse stare bene, tra l’altro, c’è ancora da considerare il ritorno di Rosseti.

L’attaccante ha già segnato un paio di gol, ma non ha mai avuto continuità d’utilizzo a causa dei problemi fisici avuti. Per curriculum è la punta più importante che c’è in rosa. Si pensava potesse tornare disponibile già subito dopo la pausa, ma c’è stato ancora da attendere. Sarà tra i convocati per la sfida con il Città di Sant’Agata? La risposta si avrà tra un paio di giorni, poiché l’idea che sembra prevalere è quella di utilizzare la prudenza per evitare ricadute ad un calciatore che ha avuto tanta sfortuna in questa stagione.

L’attaccante non è l’unico calciatore che è da considerare in dubbio per la sfida che si giocherà in Sicilia. Si attendono infatti anche notizie su Martinez. Qualora lo spagnolo, che ha avuto un problema fisico contro la Gioiese, non dovesse farcela, è pronto Velcea. La scelta, tra l’altro, potrebbe avvenire anche nel caso in cui si preferisse avere un giocatore over di movimento in più.

Oggi la squadra si allenerà a Campo Calabro.