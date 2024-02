Reggina, ampia scelta contro il Città di Sant’Agata

La Reggina potrebbe presentarsi al gran completo sul campo del Città di Sant’Agata. Gli unici dubbi, che saranno fugati oggi, riguardano le condizioni di Martinez e Rosseti. Il primo è uscito dal campo per infortunio contro la Gioiese. Tuttavia, il portiere dovrebbe completare il recupero ed essere tra i convocati.

Non è dato sapere se giocherà, poiché molto dipenderà dalle scelte di Trocini. L’utilizzo del portiere spagnolo, come avviene da inizio stagione, è strettamente legato alla collocazione dei quattro under nell’undici titolare. Se non si arriva a quattro tra i giocatori di movimento, tra i pali ci va Velcea che ha comunque spesso fatto bene in rapporto alla giovane età.

In dubbio resta Rosseti. L’attaccante dovrebbe aver smaltito i problemi fisici. Oggi sapremo se sarà a disposizione. La sensazione è che fino ad ora sull’attaccante ci sia stata la massima cautela.

Il tecnico Bruno Trocini parlerà oggi alle 12 e si avranno notizie sulla condizione del gruppo. Con tante soluzioni tra cui scegliere, aumenta per Trocini la possibilità di non dare punti di riferimento agli avversari. Anche perché, fino ad ora, chi ha giocato contro la Reggina ha sempre avuto un piccolo vantaggio. Quello di fronteggiare una squadra con tanti giocatori conosciuti e caratteristiche definite. Più volte è capitato che in casa amaranto si sia dovuta preparare una partita senza sapere nulla di chi si andava ad affrontare ed il caso della Gioiese, presentatasi al Granillo con tanti calciatori stranieri arrivati negli ultimi giorni, è stato emblematico.

Ieri gli allenamenti si sono svolti al centro sportivo Sant’Agata e anche la sessione di rifinitura di oggi è prevista presso la struttura di via delle Industrie.

Il Città di Sant’Agata è un avversario che ha già dimostrato di poter dare filo da torcere gli amaranto. I siciliani, a livello collettivo, sono probabilmente la squadra che ha destato la migliore impressione tra quelle affrontate. Non a caso sul campo all’andata era arrivata una sconfitta, esito ribaltato dalla vittoria a tavolino.

Tra le mura amiche il Sant’Agata ha vinto otto partite, pareggiato due volte e perso solo in tre occasioni. Oltre all’Igea Virtus, le uniche a violare il terreno di gioco biancazzurro sono state la Vibonese (terza) e il Trapani (capolista assoluta). Particolari che danno la misura delle difficoltà dell’incontro. Quasi inutile sottolineare che, come in ogni gara che si giochi in Serie D, l’obiettivo della Reggina può essere solo vincere.

Ieri intanto il club amaranto ha annunciato che Francesco Chirico, calciatore delle giovanili classe 2008, è stato convocato dalla Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16 il match amichevole con la Lazio Under 16 in programma mercoledì 28 febbraio presso il Centro Sportivo Accademia Calcio Roma.