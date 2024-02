Duello play off tra Reggina e Sant'Agata: tutti recuperati adesso gli amaranto hanno abbondanza

Tutti recuperati e adesso la Reggina ha abbondanza. Alle ore 15 gli amaranto andranno in campo a Sant’Agata con una formazione difficile da prevedere. Le scelte adesso si possono fare attingendo da una rosa ampia e con la necessità di prendere le prime decisioni importanti quando è il momento di stilare la lista dei convocati. Tra campo e panchina c’è spazio solo per 20 calciatori.

Nell’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta siciliana mancano calciatori importanti come Dervishi, Rana, Provazza, Simonetta, Marras, e il terzo portiere Fecit. Sarebbero titolari in buona parte delle squadre del girone I di Serie D, ma questo offre la misura di quanto la rosa amaranto sia superiore alla maggior parte delle altre formazioni del campionato. Resta la necessità di provare a dimostrarlo, considerato che non sempre gli amaranto sono riusciti a farlo.

Probabile che, sotto il profilo tattico, si vada avanti con la difesa a tre, con qualche cambiamento dettato dalle contingenze. In attacco Rosseti è tra i convocati. Tuttavia, al fianco di Bolzicco, ci si aspetta Renelus. Rispetto alla gara con la Gioiese, schierare un over in attacco rende plausibile l’utilizzo dell’under Velcea in porta.

In difesa probabile il rientro di Girasole, nel terzetto completato da Adejo al centro e Cham a sinistra. Nei cinque di centrocampo mancano ancora un paio di under per arrivare ai quattro necessari nell’undici titolare da regolamento. Uno dovrebbe essere il classe 2005 Martiner a destra e Perri (2005) come una delle due mezzali A sinistra ci sarà Porcino, con Mungo e Barillà a completare la cerniera centrale. Abbassando Martiner sulla linea dei difensori, il modulo potrebbe facilmente trasformarsi in un 4-3-1-2 con Perri alle spalle delle due punte.

L’obiettivo è ovviamente bissare il successo ottenuto nell’ultima trasferta, quando gli amaranto superarono il Licata in rimonta a Ravanusa (da 2-0 a 3-2) e allungare la striscia di successi proseguita con il 2-1 sulla Gioiese.

L'arbitro della gara sarà Michele Coppola di Castellammare di Stabia, con gli assistenti Steven La Regina di Battipaglia e Angelo Di Curzio di Civitavecchia.