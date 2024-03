Il "doppio-ex" Giacomo Tedesco: «Trapani più forte, Reggina più serena»

Trapani-Reggina viene giocata in anticipo da Giacomo Tedesco, doppio ex. Dal 2011 al 2013 ha indossato la maglia granata ottenendo una promozione in serie B: «Prevedo un bel match, vinca il migliore. La capolista ha più qualità rispetto alla formazione amaranto, ma nel calcio mai dire mai. L’undici di Trocini può, quindi, centrare l’impresa».

Da dove nasce il suo ottimismo?

«Gli ospiti scenderanno in campo senza avere nulla da perdere, per cui le pressioni saranno dalla parte dei padroni di casa. Trocini mi dicono stia preparando il match con grande attenzione. Il torneo di B è imprevedibile e lo si è visto domenica scorsa nel match di Barcellona Pozzo di Gotto con l’Igea che ha fermato sul pari la “corazzata” di Antonini».

Differenze tra la tifoseria reggina e quella trapanese?

«Nelle due città la passione è identica. Le piazze del sud sono calde come la mia Palermo».

Chi potrebbe essere l’uomo decisivo?

«Spero segni il mio amico Barillà, sempre tra i migliori. Trocini lo ha messo giustamente al centro del progetto e lui lo sta ripagando con prestazioni di spessore. Nino è un leader e quando è in giornata riesce ancora a fare la differenza».

L’ambiente si aspettava un po’ di più del quarto posto.

«In certi casi bisogna sapersi accontentare. E per me la squadra sta, invece, disputando un ottimo campionato, al netto anche della preparazione incompleta. È stata costruita una rosa in pochi giorni, a mercato già chiuso. Bonanno e Pellegrino credo si siano mossi con intelligenza».

Riammissione possibile attraverso i playoff?

«L’importante è andare avanti superando le due gare di semifinale e finale. Si entrerà poi nella fase nazionale. Il regolamento comunque andrebbe cambiato perché è penalizzante. Se la Reggina, infatti, dovesse arrivare fino in fondo non sarebbe nemmeno certa di essere promossa. Al di là di tutto, due-tre club non si iscriveranno e vedremo l’evolversi della situazione».

I dirigenti, senza ripescaggio, proveranno a irrobustire l’organico per puntare al primo posto.

«Dovranno muoversi in questa direzione prendendo un attaccante in grado di salire in doppia cifra. Manca un bomber da 15-20 gol e lo sa anche Ballarino che per raggiungere determinati traguardi è necessità acquistarlo».

Sulle potenzialità di Bolzicco nutre qualche dubbio?

«Il giudizio è sospeso. Vorrei rivederlo l’anno prossimo accanto ad un centravanti adeguato. È discontinuo, mentre Rosseti ha deluso le aspettative».

Chi sono i suoi under preferiti?

«Il rendimento di Perri e Provazza mi ha positivamente impressionato. L’allenatore punta su entrambi e al “Provinciale” è possibile che partano dall’inizio».

Siracusa e Vibonese, in vista della nuova stagione, potrebbero impensierire la Reggina?

«Dipenderà dalla campagna di rafforzamento. La Vibonese ha un proprietario ambizioso, anche se è prematuro sbilanciarsi in un pronostico».