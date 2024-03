L'indimenticato ex, Franco Colomba: "La Reggina saprà rialzasi"

Vigilia del derby Reggina-Castrovillari, in programma alle 14.30. Gara fondamentale per l’undici di Trocini in chiave playoff.

Dalla lontana Bologna segue le vicende della società amaranto Franco Colomba, anche lui amareggiato per le situazioni estive: «Non me l’aspettavo - dichiara - un altro fallimento. È successo di tutto e mi auguro non diventi un’abitudine l’attuale stato di precarietà. Il club deve ripartire così come la città che vive una fase particolare della sua storia».

Come giudica la proprietà targata Ballarino?

«Il giudizio rimane sospeso. Questa è un’annata di transizione, anche se è fondamentale difendere la quarta posizione perché può garantire l’eventuale ripescaggio. I dirigenti credo stiano già programmando la prossima stagione con l’obiettivo di puntare a vincere il campionato. Non è mai semplice arrivare primi, ma è giusto provarci per riabbracciare al più presto il professionismo. Comprendo lo stato d’animo dei tifosi e dico loro di stare accanto alla squadra sostenendola con la solita passione».