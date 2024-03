Reggina, tutto facile contro il Castrovillari (3-1)

La Reggina rispetta i favori del pronostico e piega al Granillo il Castrovillari. Netto 3-1 degli amaranto alla formazione del Pollino, per un risultato che è specchio fedele di una gara in cui è emersa la differenza di valori tra le due compagini.

CASTROVILLARI (3-5-2 ):Patitucci 6,5; Cannino 5 (32' st Oproiescu s.v.), Aceto 5, Vottari 5 (39' Abennante 5); Izco 5, Conti 5,5 (12' Scognamiglio s.v.), Cosenza 6 , Atteo 5,5 , Anzillotta 5, (6' st Palma 6); Khoris 5,5, Nicoletti 5,5. A disposizione: Oliva, Dimitrov, Jawara, Arrigucci,, Monaco. All. Boncore 5,5

REGGINA (4-3-3): Velcea 6; Martiner 6,5, Kremenovic 6 (43' st Cham s.v. ), Adejo 6, Zanchi 6 (1' st Perri 6,5); Salandria 6, Simonetta 6, Porcino 6 (36' st Parodi s.v.); Provazza 7 (28' st Lika s.v.), Bolzicco 5, Renelus 7 (28' st Marras s.v.) . A disposizione: Martinez, Mungo, Barillà, Belpanno. All. Trocin 6i

Trovatasi avanti nel punteggio, la squadra amaranto ha iniziato a giocare con grande tranquillità e a collezionare occasioni da rete. La firma sul 2-0 l’ha messa uno scatenato Renelus che, dopo aver percorso sessanta metri di campo e superato più avversari in velocità, si è presentato solo davanti al portiere avversario. La spettacolare ripartenza è stata finalizzata con un bel destro a giro, su cui nulla ha potuto l’estremo difensore Patitucci. Quest'ultimo nel corso della gara ha compiuto diverse parate, utili ad evitare che il punteggio diventasse più ampio.

Dopo una prima fase di gara in cui gli ospiti erano riusciti a contenere le avanzate degli uomini di Trocini , tutto è cambiato dopo il gol che ha portato in vantaggio la Reggina. L’1-0 è arrivato grazie ad un cross da destra di Martiner, su cui è arrivata la sfortunata deviazione di Izco nel tentativo di anticipare Renelus.

Il doppio vantaggio con cui si è concluso il primo tempo è stata molto più che un’ipoteca sulla vittoria dei padroni di casa. Nella ripresa la Reggina ha continuato a spingere, alla ricerca di un tris che è arrivato con Provazza bravo a tramutare in gol un servizio di Perri che lo ha messo davanti alla porta.

Unica macchia di giornata è stato il gol subito in pieno recupero, con Palma che con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner ha fissato il punteggio sul 3-1 finale. La terza vittoria consecutiva degli amaranto tra le mura amiche vale un pronto riscatto dopo la sconfitta con il Trapani, in cui era emersa in maniera netta la superiorità della capolista granata rispetto agli amaranto.