La Reggina riscatta il ko di Vibo: pokerissimo all'Akragas

Reggina - Akragas 5-1

Marcatori: 10’ Renelus, 16’ e 39’ Barillà, 2’ st Liga, 18’ st Girasole, 31’ st Marras

Reggina (4-3-3): Martinez 6; Martiner 6, Girasole 6,5, Adejo 6, Cham 6; Mungo 6 (31’ st Simonetta s.v.), Barillà 7 (36’ st Zanchi s.v.) , Perri 6 (21’ st Belpanno s.v.); Provazza 6,5, Bolzicco 5,5 (29’ st Rosseti s.v.), Renelus 7 (24’ st Marras s.v.). All.: Trocini 6,5

Akragas (4-3-2-1): Sorrentino 5; Puglis 5i, Fragapane 5 (27’ st Di Stefano s.v.), Rechichi 5, Caramanno s.v. (24' Liga 6); Ruffino 5, Garufo 5 (16’ st Marrale 5,5), Sinatra 5 (1’ st Mannina 5); Casadidio 5 (1 st’ Gonzales 5), Grillo 5 ; Litter 5. All.: Coppa 5

Arbitro: Menozzi di Treviso 6

Note: Ammoniti: Fragapane, Perri, Mungo. Recupero: 1’, 3’. Corner: 8-2. Spettatori 3.594 di cui 11 ospiti

Cinque gol della Reggina all’Akragas, in una partita che sin dai primi minuti non ha avuto storia. La formazione guidata da Bruno Trocini ha prontamente riscattato la sconfitta con la Vibonese e ha fatto valere il maggiore tasso tecnico sui siciliani. Il gap tra le due formazioni si è notato sin dai primi minuti. Ad ampliare le differenze tecniche probabilmente anche gli aspetti tattici e mentali della sfida. I padroni di casa, schierati con un 4-3-3 che si trasformava in un 4-1-4-1 in fase di possesso, sono riusciti a beneficiare costantemente di una superiorità numerica a centrocampo che ha messo alle strette gli avversari. Le motivazioni amaranto, tra l’altro, sono sembrate più forti di quelle di un Akragas che aveva la salvezza in cassaforte.