La Reggina s’è rimessa subito in moto

La Reggina torna a lavorare. La formazione amaranto si è lasciata alle spalle i due giorni di riposo e sosterrà oggi il primo allenamento al Sant’Agata in vista della sfida di domenica contro il Real Casalnuovo. C’era il rischio che il match potesse portare le due squadre ad affrontarsi quasi a contatto in classifica, ma gli ultimi risultati hanno permesso agli amaranto di poter incontrare i campani con maggiore tranquillità. Cinque punti di vantaggio e una gara in più da giocare rendono addirittura l’Acireale la potenziale quinta, avendo i siciliani una partita in meno e un solo punto in meno dei campani. I granata, a parità di match giocati. sono comunque a meno sei dalla squadra di Trocini e con lo scontro diretto a sfavore. Quando mancano cinque turni al termine risulta chiaro però che fare risultato pieno contro il Real Casalnuovo significherebbe chiudere virtualmente i discorsi sul quarto posto, oltre che sulla qualificazione ai playoff. Ora più che mai, anche in ottica post-season, sarebbe importante riavere tutti gli effettivi a disposizione.

Non tutti i calciatori reggini sono al meglio. Nelle ultime gare la squadra ha fatto a meno di un under importante come Zucco, assenza che dovrebbe perdurare anche per le prossime gare. Resta da monitorare la situazione relativa a Ciccio Salandria. Il centrocampista si è fermato proprio nel momento in cui il suo rendimento stava crescendo, a causa di un problema muscolare. C’è più ottimismo per quel che riguarda Porcino. Nell’ultima gara Trocini ha scelto Cham come terzino sinistro, liberando una casella over per Martinez in porta. Indipendentemente però dalla composizione del pacchetto arretrato, riavere l’ex calciatore del Potenza significherebbe ritrovare un tassello d’esperienza e in grado di ricoprire più ruoli. In questa stagione lo si è visto fare anche il quinto di centrocampo in un 3-5-2, la mezzala sinistra e l’esterno del tridente d’attacco. Qualche problema fisico lo ha avuto anche Lika a causa di una contusione al piede, ma la natura del problema lascia sperare che il calciatore possa tornare disponibile per il match di domenica.

Giovedì scorso contro l’Akragas la Reggina ha invece ritrovato in campo Rosseti dopo le quattro giornate di squalifica e una stagione in cui ha pagato dazio ai tanti infortuni. Nel processo di crescita della squadra c’è un tassello mancante: i gol del centravanti. L’ex Siena, pur non essendo un attaccante centrale classico d’area di rigore , può diventare l’alternativa a Bolzicco. L’argentino continua a offrire prove generose, non riuscendo però a trovare la vena realizzativa a che si richiede ad una prima punta.

Chissà che adesso non scocchi davvero il momento del calciatore che si ipotizzava potesse essere il valore aggiunto sul fronte offensivo, alla luce di un passato per Rosseti vissuto stabilmente in categorie superiori alla D. Molto dipenderà anche da come si vorrà interpretare la gara e che caratteristiche si cercheranno nella prima punta, non dimenticando la necessità di valorizzare chi oggi offre una marcia in più alla Reggina: la velocità sugli esterni del tridente di Provazza e Renelus. Di sicuro adesso c’è possibilità di scelta al centro dell’attacco.