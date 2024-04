Praticò: "Da luglio saremo Reggina. Questo è il percorso più naturale"

Si avvicina la gara col Real Casalnuovo, ultimo vero ostacolo prima della discesa. Uscire imbattuti dal “Domenico Iorio” significherebbe blindare il quarto posto. Trocini ha chiesto al gruppo una prova d’orgoglio anche per riscattare il ko dell’andata.

Ancora è prematuro parlare di formazione, ma nelle segrete stanze del Sant’Agata si sta lavorando in vista del big-match. A tal proposito, scalpita Rosseti che potrebbe prendere il posto di Bolzicco, non brillante nelle recenti uscite. L’ex Siena si candida e sarà valutato nei prossimi allenamenti. Intoccabili, invece, Provazza e Renelus che sugli esterni possono impensierire la retroguardia di casa. In porta, salvo sorprese, toccherà nuovamente a Martinez, portiere di una spanna superiore rispetto a Velcea. Importante sarà non sbagliare l’approccio. Bisognerà scendere in campo con lo stesso atteggiamento di giovedì scorso aggredendo gli avversari, reduci dal ko di Barcellona Pozzo di Gotto. I playoff comunque si avvicinano e con molta probabilità la Reggina affronterà in trasferta la Vibonese.

Oltre agli spareggi promozione, restano in ballo altre situazioni non meno importanti del ripescaggio. Il club manager Peppe Praticò ha, infatti, partecipato alla trasmissione condotta da Michele Favano, andata in onda su VideoTouring, canale ufficiale della società. Ha trattato l’argomento “marchio” commentando, inoltre, le dichiarazioni dell’ex presidente della Samp Massimo Ferrero, che hanno fatto discutere: «Noi già da settembre e come ha più volte ribadito il patron Ballarino, abbiamo costruito un team di professionisti concentrato su varie tematiche. Qualche giorno addietro è arrivato il giudice delegato e siamo pronti a muoverci. Tengo a ribadire che non temiamo aste perché il nostro obiettivo è quello dichiarato da tempo: l’intenzione è acquisire il marchio e dal mese di luglio vorremmo chiamarci Reggina. La LFA Reggio Calabria è stata indicata dalle istituzioni alla Figc e la stessa Federazione ha consegnato il titolo in rappresentanza della città come recita l’articolo 52 delle Noif. E’ secondo me è inevitabile, anche al netto di azioni di disturbo, che il percorso debba essere questo. Se non ci dovesse essere il ripescaggio, proveremo a costruire un organico per vincere il campionato sempre rispettando la linea della sostenibilità». Passaggio sulle condizioni del Sant’Agata: «E’ stata pubblicata la manifestazione d’interesse e noi abbiamo incaricato un importante professionista reggino per quantificare gli interventi che si dovrebbero realizzare. Stiamo valutando se partecipare o meno». Ecco poi il pensiero di Praticò sull’articolo postato da Ballarino che ha suscitato la reazione di Bandecchi: «Parto dal presupposto che il nostro patron ha condiviso un link senza una virgola di commento, riguardo le motivazioni della sentenza. Non conosco Bandecchi che resta un imprenditore serio. Quello che lascia l’amaro in bocca è la sua reazione. Si è forse lasciato andare, trascendendo negli insulti o nell’adombrare degli illeciti. Esternazioni che non fanno bene alla città».

In occasione della partita col Real Casalnuovo, in programma domenica alle 15, la Reggina ha reso noto che è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito ETES e o presso i punti autorizzati. Prezzo dei tagliandi: intero 12 euro, ridotto 5.