Il Locri cede nella ripresa a una Reggina superiore per tasso tecnico

Locri Reggina 1-4

Marcatori: 13’ pt Costa, 36’ Provazza, 18’ st Porcino, 21’ Zucco, 26’ Cham.

Locri: Colella 6, D. Aquino 6 (14’ st Marin 6), V. Aquino 6, Larosa 6.5, Lucà 6.5 (35’ st Festa sv), Morrone 6.5, De Leonardis 6, Pasqualino 6 (16’ st Cuzzilla 5), Pipicella 6.5 (32’ st Martino sv), Costa 6.5 (38’ st Turrisi sv), Chiricosta 6. All.: Panarello 6.

Reggina: Martinez 6.5, Rana 6, Girasole 6, Adejo 6, Cham 6.5, Zucco 7 (28’ st Belpanno 6), Barillà 6.5 (25’ st Salandria 6), Porcino 7 (25’ st Mungo 6), Renelus 6.5 (39’ st Marras sv), Provazza 6.5, Rosseti 6 (21’ st Bolzicco 6). All.: Trocini 6,5.

Arbitro: Palumbo di Bari 6,5.

Note: recupero 0’, 5’; espulso Cuzzilla al 25’ st per fallo da ultimo uomo; nessun ammonito.

La Reggina ribalta il Locri e passa nettamente al “Macrì”, al termine di una gara estremamente corretta (nessun ammonito), mantenutasi in sostanziale equilibrio per un tempo, ma nella ripresa praticamente senza storia, con gli uomini di mister Trocini che alla lunga hanno imposto il diverso tasso tecnico e realizzato comodamente tre reti. Per il Locri la gara era partita bene, ma gli amaranto, a parte i notori limiti di organico che affiorano sempre, sono stati anche poco fortunati, considerato che, dopo il vantaggio di Costa, solo un grande Martinez, con l’aiuto del palo, ha impedito ai padroni di casa di raddoppiare su girata di Pipicella da pochi passi