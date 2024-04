La Reggina regola la Sancataldese con Barillà e Provazza e consolida il quarto posto

Quinta vittoria consecutiva per la Reggina che batte la Sancataldese al Granillo. Per gli amaranto è il sesto successo di fila tra le mura amiche. Sono i gol di Barillà e Provazza a decidere la sfida con i siciliani.

REGGINA: Martinez 6; Martiner 6, Girasole 6,5 , Kremenovic 6 (17' st Renelus 6 ) , Cham 5,5 ; Mungo 6 (26' st Zanchi s.v.), Barillà 7 (37' st Salandria s.v.), Porcino 6; Provazza 6,5 , Rosseti 5,5 (20' st Bolzicco 6 ) , Perri 6 (17' st Zucco 6 ). A disposizione : Velcea, Adejo, Rana, Belpanno, . All . Trocini 6 SANCATALDESE (4-3-3): La Cagnina 6; Brumat 5,5 , Parisi 5,5 , Duli 5,5 (1' st Giuffrida 6 ), Samake 6 ; Siino 6 (15' st Catalano 6) , Calabrese 5,5 , Dampha 6 (24' st Petracca s.v. ); Mazza 6 (39' st Terrana s.v. ), Varela 6 , Durmush 6 (46' st Viscuso d.b.). A disposizione : Dolenti, Scalia,, Germano, Papotto. . All . Lu Vito 6

I tre punti conquistati non aiuteranno gli amaranto a migliorare il quarto posto. Il successo della Vibonese rende irraggiungibile il terzo e, pur essendoci ancora una gara da giocare, c’è la certezza del destino ai play off. Gli amaranto nel primo turno se la vedranno proprio con la squadra di Buscè.

Il match con la Sancataldese, pur essendo rimasto in bilico a lungo nel risultato, è stato sempre nel pieno controllo degli amaranto. La squadra di Trocini ha sbloccato il punteggio dopo tre minuti e lo ha fatto con il solito Barillà.

Il capitano ha centrato il bersaglio con un bel destro di prima intenzione dal limite, arrivato al culmine di un’azione insistita degli amaranto.

Da quel momento in avanti la gara non ha riservato grandi emozioni. I ritmi non sono stati molto alti e, forte del vantaggio, non si è vista una Reggina che ha spinto sull’acceleratore.