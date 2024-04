La Reggina va a caccia della cinquina: al "Granillo" arriva la Sancataldese

In casa amaranto l’obiettivo è battere la modesta Sancataldese per proseguire la striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Fischio d’inizio posticipato alle 16. Ci crede Trocini che ieri ha svolto la consueta conferenza stampa chiedendo alla squadra l’ennesima prova di carattere: «Vogliamo congedarci davanti ai nostri tifosi con un successo. Nel corso della settimana ci siamo allenati intensamente per presentarci al meglio alla sfida di domani (oggi ndc). Attenzione comunque a sottovalutare i prossimi avversari visto che nello sport non ci sono risultati dall’esito scontato».

Nessun dubbio sulla formazione da opporre ai siciliani: «In porta giocherà Martinez. L’idea in queste ultime due uscite è riuscire far ruotare 15-15 elementi in vista dei playoff. Ho l’intera rosa a disposizione, tant’è sarò costretto a mandarne sei in tribuna. Aggiungo che ci dovremo presentare in forma all’appuntamento con la semifinale».

Scelto anche l’attaccante che partirà dal primo minuto: «Sarà ancora Rosseti che si è mosso bene contro il Locri. Lorenzo è reduce da una stagione complicata per via di alcuni contrattempi fisici. Il peggio è passato e ora si è ripreso. Grazie ai suoi movimenti ci dà profondità. È probabile, invece, che Bolzicco entri nel secondo tempo».