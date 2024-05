Adejo: «La Reggina è in grado di vincere i playoff»

Acquistato a campionato in corso, ha avuto fino adesso un rendimento altalenante. Stiamo parlando di Daniel Adejo, tornato in riva allo Stretto a distanza di dieci anni. Cresciuto nel settore giovanile amaranto, ha debuttato in prima squadra nella stagione 2008-2009 con Orlandi in panchina. Il difensore nigeriano, classe 1989, è intervenuto ai microfoni di Videotouring, emittente ufficiale dell’LFA, commentando l’attuale momento della formazione di Trocini, reduce da cinque affermazioni consecutive: «Ho deciso di sposare il progetto perché la Reggina non merita l’attuale categoria. La nostra missione è tirarla fuori dalla serie D. Non sarà semplice, ma ci proveremo».

Sull’intesa con il compagno di reparto Cham ha dichiarato: «Con Eliman comunico spesso e mi fa piacere aiutarlo perché con la lingua fa ancora fatica». Il pensiero è già rivolto alla semifinale playoff: “Dobbiamo certamente presentarci con atteggiamento diverso contro la Vibonese rispetto al match disputato in campionato. Quella prestazione è stata deludente, per cui non vediamo l’ora di riscattarci. Ci sentiamo più forti e dovranno essere i nostri avversari a preoccuparsi. Si prevede una gara all’insegna dell’equilibrio. Sarebbe fondamentale andare in finale per sperare in un eventuale ripescaggio. Abbiamo le carte in regola per vincere i playoff, anche se probabilmente giocheremo sempre in trasferta».