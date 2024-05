Inzaghi: «Reggina, vinci questa finale»

Possiamo anticipare alcuni brani del libro? «Racconto la mia lunga carriera con diversi aneddoti, ma le pagine toccano anche argomenti che esulano dallo sport. C’è un paragrafo che illustra anche del mio incontro con Angela. Con me è stata una donna paziente. Nelle difficoltà ci siamo uniti e il 24 giugno convoleremo a nozze. Abbiamo due splendidi bimbi, Edoardo e Emilia, che non saranno con noi a Reggio perché resteranno a Salerno con i nonni».

Accorreranno in tanti per un “rendez vous” che il tecnico già pregusta: «Non vedo l’ora di tornare in mezzo al mio pubblico. Ho lasciato laggiù molti amici in Calabria con i quali siamo rimasti in contatto. Arriverò direttamente da Salerno, dove ancora risiedo, e mi fermerò fino a domenica anche per partecipare alla Cresima della figlia di Gaetano Ungaro, genero dell’ex presidente Foti. Accanto a me ci sarà pure la mia compagna, rimasta legata ai colori amaranto».

Un capitolo tratta anche l’argomento della sofferenza quando dichiarò “Senza pallone ho avuto il male di vivere”.

«È vero. Nell’autunno del 2015 per la prima volta il pallone era sgonfio, metaforicamente parlando. Per me non rimbalzava più. Avevo difficoltà a metabolizzare la lontananza dal mio mondo. Mi alzavo al mattino e non sapevo come arrivare a sera. Andavo in palestra, senza però entusiasmo. Il mio corpo mandava segnali inequivocabili di malessere. Mi sono spaventato. Anzi, lo dico chiaramente senza vergogna: ho avuto paura. Temevo di avere qualcosa di grave, addirittura la Sla. Poi ho capito qual era il problema superandolo poco alla volta con l’aiuto dell’amore della famiglia. I miei genitori sono stati eccezionali comprendendo ciò che avevo bisogno».

Per lei da tifoso (e protagonista) milanista è stata un’annata in chiaroscuro, mentre suo fratello Simone ha condotto l’Inter allo scudetto della seconda Stella. Ha avvertito sentimenti contrastanti?

«Il Milan dovrà, a mio parere, ripartire da un allenatore italiano. È arrivato secondo, ma capisco la delusione dei sostenitori. Per quanto riguarda mio fratello, non posso che essere felice per il percorso eccezionale. Lo ritengo tra i migliori tecnici europei».