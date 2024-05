Orgoglio amaranto: centinaia di tifosi al Duomo festeggiano la Reggina

E' stata una giornata significativa anche per i tifosi. In mattinata una delegazione era presente al Cedir, mentre nel pomeriggio si è svolta una manifestazione di orgoglio amaranto. Centinaia di supporters amaranto, in seguito al comunicato della Curva Sud arrivato nei giorni scorsi, si sono dati appuntamento a Piazza Duomo alle ore 18.30. L’occasione è stata utile a manifestare la soddisfazione per aver ritrovato l’identità della propria squadra, dopo averla chiesta a gran voce per tutta la stagione 2023-2024. Un anno in cui i tifosi della Reggina non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra che ha rappresentato la città, pur ricordando ad ogni partita il loro desiderio di riavere non appena sarebbe stato possibile il marchio, il logo sul petto e la denominazione storica. Aspetti su cui la società si é mossa con passo concreti. Alla manifestazione hanno presenziato anche il patron Nino Ballarino, il presidente Virgilio Minniti, il direttore dell’area tecnica Pippo Bonanno e il club manager Giuseppe Praticó.