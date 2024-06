Reggina e Pellegrino, le strade si separano. Bonanno amplia le sue mansioni

Maurizio Pellegrino non è più il ds della Reggina e da oggi si apre un nuovo capitolo del progetto amaranto. Una circostanza in cui i tifosi sperano di vederci chiaro al più presto, individuando da subito le linee strategiche del club. La notizia era nell’aria da qualche settimana e semplicemente in attesa di ufficialità dal tardo pomeriggio di martedì. Era stato quello il momento dell’ultimo incontro tra il ds e la società in cui si è preso atto dell’impossibilità a proseguire sulla stessa strada. Una circostanza che ha avuto come conseguenza le dimissioni dell’ormai ex dirigente amaranto. Tutto è stato formalizzato nella giornata di ieri.

Nel breve comunicato diffuso dalla società, il club ha ringraziato il direttore «per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali». I saluti di Pellegrino sono arrivati attraverso il suo profilo social. “Grazie Reggio” è la scritta apparsa in un post. «Un ringraziamento sentito – ha scritto l’ormai ex direttore sportivo amaranto – a tutte le persone che lavorano duramente ogni giorno per la Reggina , a tutti gli sportivi che mi hanno accolto e rispettato come uomo e come professionista, alla città di Reggio Calabria , ad un mio caro amico. Grazie di vero cuore».