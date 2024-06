Un “Granillo” moderno per la Reggina

Sarà un “Granillo” ancor più di altra categoria quello che nella prossima stagione ospiterà le partite di Serie D della Reggina. Sono in corso i lavori di ammodernamento della struttura disposti dall’amministrazione Falcomatà che per buona parte saranno ultimati entro i prossimi due mesi.

Si tratta di interventi per circa cinque milioni di euro, con fondi del Pon Metro dell’Agenda Urbana. L’obiettivo come ha detto il consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella è fare del “Granillo” «uno stadio moderno e all’avanguardia che possa rispondere alle esigenze dei tifosi e ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali».

Per quanto riguarda il manto erboso si sta procedendo all’installazione di nuovi irrigatori e alla creazione di un nuovo sistema di drenaggio. In Tribuna Ovest (quella coperta) sono stati rimossi i vecchi seggiolini che saranno sostituiti. Nell'intervento sono compresi quelli della Tribuna Stampa e della Tribuna Vip. Negli altri tre quarti dello stadio le sedute erano già state rimpiazzate nel 2020.

Sembra in Tribuna Ovest è stata già installata una pedana riservata alle persone con disabilità, con sistema di elevazione per migliorare la visibilità rispetto a quella che si avrebbe da terra. Lo stadio avrà anche un nuovo ascensore.