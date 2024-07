La Reggina ha trovato il suo bomber. In arrivo la punta argentina Barranco

Un attaccante da venti gol per la Reggina di Rosario Pergolizzi. L’argentino Bruno Barranco è pronto a diventare a diventare un calciatore amaranto, divenendo il primo rinforzo per la linea offensiva. Il centravanti sudamericano, classe 1997, ha giocato la scorsa stagione in Serie D, dividendosi tra il girone A e il B. 18 presenze e 9 reti con la maglia dell’Albenga nella prima parte della stagione, 19 gare giocate e 11 gol con la casacca della Folgore Caratese.

Nella stagione precedente, sempre nel massimo campionato dilettantistico, era andato in doppia cifra (10 reti) con la maglia dello Stresa Vergante dove era arrivato da un’esperienza in Eccellenza (11 reti con il Verbano). Si attende, dunque, l’ufficializzazione dell’arrivo di un calciatore che, soprattutto grazie ai numeri dell’ultima stagione, era finito al centro dell’interesse di molti club. Sia di quelli che puntano a vincere il prossimo campionato di Serie D, sia di qualche società di Serie C.

L’argentino è un attaccante d’area di rigore, che si fa apprezzare lo spiccato senso del gol e la capacità di attaccare lo spazio. Dopo gli esordi in patria con la maglia del Ferro in Primera Nacional (la Serie B), un paio di anni in Grecia, è arrivato in Italia nel 2022. All’orizzonte per lui un’esperienza in cui dovrà dimostrare la capacità di esaltarsi in una piazza dove le pressioni assai più alte rispetto al recente passato della sua carriera. A Reggio ci si augura che il rendimento futuro continui ad essere in linea con quello dell’ultima stagione dove l’argentino ha avuto il salto di qualità dal punto di vista realizzativo.

In attacco il club dovrebbe comunque aggiungere ulteriori tasselli che, in attesa dell’argentino, ha già in rosa Rosseti, Marras, Provazza e Renelus. Possibile arrivi un altro centravanti, un esterno e forse fuori da queste opzioni potrebbe anche esserci Ragusa. L’ormai ex calciatore del Messina resta un’ipotesi percorribile, per arricchire di esperienza una squadra che dovrà avere tante opzioni offensive.

Sulla linea mediana continua a mancare solo l’annuncio per quel che riguarda Mohamed Laaribi. Un profilo importante che si aggiunge ai già presenti Porcino, Mungo e Barillà che hanno rappresentato il centrocampo del finale della scorsa stagione. Resta sempre viva, inoltre, la pista che può riportare Cosimo Forgione a Reggio Calabria. Come per Barranco, il club è chiamato a superare la folta concorrenza di squadre che vorrebbero nel loro organico una delle migliori mezzali della Serie D. Dalla parte degli amaranto c’è il fatto che si tratti di un calciatore reggino e tifoso della squadra della sua città. Se oggi, come sembra non impossibile, la Reggina dovesse chiudere per Malara (terzino sinistro under, reduce da una stagione alla Vibonese), Laaribi, Forgione e Barranco si può dire che aprirebbe il mercato con ambizioni chiare, seppur la tifoseria paia aspettarsi qualcosa che possa rendere gli amaranto di gran lunga la squadra da battere. Il mercato, però, è appena iniziato e ci sarà tempo per capire tutte le strategie della Reggina.