Reggina, ora è il turno di Malara e Laaribi In settimana le firme e l’annuncio ufficiale

Sarà una settimana di annunci quella che comincerà domani. Dopo l’ufficializzazione di Barranco, si attendono le firme di Mohamed Laribi e Riccardo Malara. Il centrocampista e il terzino andranno a rinforzare due reparti chiave. Ma non è finita qui. Contatti in corso anche con il reggino doc Cosimo Forgione, mediano dal buon rendimento. Al “Sant’Agata” contano di portare a compimento l’operazione, tant’è che cresce l’ottimismo per la chiusura della trattativa. Bonanno sta lavorando su più fronti e le ultime indiscrezioni portano a un interessamento per il difensore centrale Christian Bonacchi, reduce da un’annata positiva in quel di Campobasso. Pergolizzi lo conosce e avrebbe dato il proprio assenso all’acquisto. Il calciatore ha alle spalle oltre 150 presenze in serie D, a conferma che si tratta di un elemento affidabile. Per quanto riguarda l’attacco prende corpo l’ipotesi Ragusa, svincolato e in uscita dal Messina. L’esterno offensivo vorrebbe tornare a Reggio e tra qualche giorno sono attese novità. Oltre a Barranco, il direttore sportivo prenderà un’altra prima punta. Rosseti, il cui contratto è in scadenza nel 2025, potrebbe rimanere, mentre Bolzicco farà le valigie.

Campagna abbonamenti. È iniziata sotto i migliori auspici, anche se non abbiamo alcun dato ufficiale. L’obiettivo del club è superare il numero di tessere della scorsa estate. A metà mese poi partirà la seconda fase. Il traguardo delle 4mila tessere è raggiungibile. Se lo augura il patron Ballarino che ha acquisito il marchio per la gioia dei tifosi. Il pubblico, in particolare i rappresentanti della Curva Sud, starà accanto al gruppo squadra. Per vincere i campionati servirà la massima coesione tra tutte le componenti, diversamente non si andrà da nessuna parte. Il resto dovranno poi farlo i giocatori impegnandosi al cento per cento.

Il parere di Corrado Tovani. L’ex difensore arrivò in riva allo Stretto nella stagione 1987-88, conquistando la promozione in serie B: «La Reggina sarà protagonista anche perché ha scelto un allenatore di spessore come Pergolizzi - dichiara Tovani -. Rosario ha l’esperienza necessaria per riportare la chiesa al centro del villaggio. In qualsiasi categoria non è mai semplice imporsi. Sto seguendo la campagna acquisti e l’arrivo di Barranco è un grande colpo. Si tratta di un centravanti vecchio stampo. Dotato dal punto di vista fisico, se riceverà i giusti rifornimenti segnerà tanti gol. A tal proposito, mi aspetto i cross di Provazza e Renelus che nelle giornate di grazia sono immarcabili. Quest’ultimo, approdato a Reggio durante il mercato di gennaio, nell’uno contro uno è devastante. L’allenatore confida molto nelle sue qualità».

Chiusura sulla questione portiere: «Martinez, a mio parere, andrebbe confermato. Lo spagnolo ha mercato in Lega Pro, ma Reggio è una piazza prestigiosa e se fossi nella dirigenza cercherei di trattenerlo».