Sky calciomercato approda a Reggio Calabria, da lunedì a venerdì la “squadra” fa tappa all'Arena

Il sindaco Giuseppe Falcomatà riceverà a Palazzo Alvaro i protagonisti della trasmissione sportiva più seguita dell'estate che grazie all'accordo con la Città Metropolitana per una settimana andrà in onda in diretta dall'Arena dello Stretto.

La squadra di Sky Calciomercato L'Originale pronta a sbarcare a Reggio Calabria. Grazie all'accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal 15 al 19 di luglio la redazione capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna trasmetterà in diretta ogni sera, dall'Arena dello Stretto del Lungomare Italo Falcomatà.