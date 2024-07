Reggina, preso il giovane terzino Mariano

L’organico della Reggina si arricchisce di una nuova pedina. La società con un comunicato ha annuncia di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Raffaele Mariano che firma un contratto annuale.

Classe 2005, il nuovo giocatore amaranto è cresciuto nei settori giovanili di Latina e Taranto. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 15 presenze in Serie D con la maglia della Nocerina. Si tratta di un terzino destro fluidificante. Prenderà il posto di Martiner, tornato alla base.

Si sta gradualmente completando l’organico amaranto e nei prossimi giorni sono previsti nuovi arrivi. Vicino alla Reggina è Bonacchi, altro difensore di qualità che dovrebbe essere annunciato a breve.

Il mercato è sempre in movimento e la società ha messo nel mirino un centravanti da affiancare a Barranco. Probabilmente si opterà per un under. Da valutare la posizione di Rosseti che, salvo sorprese, dovrebbe rimanere.

L’ex Siena parteciperà al ritiro e poi toccherà a Pergolizzi esprimere l’ultima parola. Bonanno è alle prese anche con la questione Martinez, corteggiato da diversi club di Lega Pro. Potrebbe andare via, anche se la società non intende mollarlo. L’allenatore è un suo estimatore. Il portiere è reduce da un campionato positivo. I suoi interventi hanno “blindato” il quarto posto. Nei prossimi giorni attese novità.

Centrocampo. Il direttore tecnico non si accontenterà del solo Laaribi. È un reparto che andrà irrobustito, anche se la presenza di Barillà lo rende affidabile. Pergolizzi ha chiesto un altro calciatore per rinforzare la rosa. Potrebbe arrivare un incontrista e il profilo sarebbe già stato individuato. Mungo, Salandria e Porcino rappresentano comunque valide alternative. Si preannuncia un campionato lungo e pieno di insidie e ci si dovrà, quindi, attrezzare per non farsi trovare impreparati.

Il no di Vacca alla Reggina. Il centrocampista ha lasciato Siracusa per andare alla Scafatese. In una intervista, rilasciata a “Tuttomercato24.com”, ha spiegato il motivo del suo rifiuto: «Ho avuto contatti con la Reggina e la Scafatese. Ho scelto la seconda perché la società ambisce a vincere come me. Non mi sono legato alla formazione amaranto perché, essendo la migliore piazza del Girone I della Serie D, non volevo giocarmi il campionato contro il Siracusa».