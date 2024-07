La Reggina insiste per il ritorno di Bianchi. P

Ieri è andata in archivio la prima giornata di lavoro della Reggina 2024-2025. Tutti i calciatori hanno preso parte ai due allenamenti che si sono svolti sul campo numero due: uno al mattino e uno al pomeriggio. Stesso programma per oggi. In campo, oltre al direttore generale Giuseppe Praticò e il direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno , si è visto anche il patron Nino Ballarino. Quest’ultimo ha parlato alla squadra. Nella serata di domenica invece il gruppo, appena arrivato al centro sportivo Sant’Agata, ha avuto un primo colloquio con il tecnico Rosario Pergolizzi e lo staff tecnico.

L’altro aspetto che ha probabilmente fatto un certo effetto a chi ha i colori amaranto è nel cuore è il ritorno dello storico logo sulle divise d’allenamento. Un qualcosa che si dà per scontato, ma che i tifosi reggini negli ultimi anni si sono trovati a desiderare a causa delle vicende extra-calcistiche che hanno portato due volte la Reggina a non iscriversi a campionati professionistici negli ultimi nove anni. L’obiettivo Serie C continua a passare da una prosecuzione del mercato che dia alla squadra giocatori in grado di fare la differenza. Un ruolo che potrebbe recitare Nicolò Bianchi, nel caso in cui dovesse accettare di scendere di categoria per ritrovare i colori amaranto. Il centrocampista, oggi al Padova, non avrebbe difficoltà a liberarsi. La Reggina da giorni lavora al suo ingaggio, avendo dimostrato ancora una volta abilità nel non far emergere inizialmente i veri obiettivi. Sul tavolo c’è una proposta pluriennale per il calciatore classe 1992, che ha richieste in Serie C. Per la Reggina la mossa avrebbe ragioni tecniche, considerato che si andrebbe a portare a Reggio Calabria un centrocampista bravo nelle due fasi, ma soprattutto in grado di dare gol e inserimenti.

Si attende, invece, solo l’annuncio per il portiere Giuseppe Lumia. L’estremo difensore, classe 2004, nella scorsa stagione era al Siracusa. Si tratta di un under che potrebbe finire per alternarsi con Martinez in porta. Nelle partite in cui dovesse toccare allo spagnolo, Pergolizzi sarebbe chiamato a schierare un under in un altro reparto che non sia la porta o quello difensivo. I vari Zucco (2004), Perri (2005), Belpanno (2004) e Simonetta (2006) sono le soluzioni da considerare a centrocampo, ma anche Cham (2005) come terzo a sinistra nella retroguardia a tre . Praticamente certo che, invece, si punterà sugli under come esterni difensivi e in particolare si attende l’arrivo di diversi calciatori nati nel 2006 per quella zona di campo. Il primo ad arrivare dovrebbe essere Riccardo Vesprini, terzino destro proveniente dalla Spal.