Reggina, domani si gioca il primo test in famiglia

Sarà un fine settimana di lavoro quello che la Reggina di Rosario Pergolizzi vivrà al centro sportivo Sant’Agata. Gli amaranto svolgeranno oggi una doppia seduta, mentre si registra un cambio di programma per quel che riguarda la giornata di domenica. Domani mattina infatti la squadra svolgerà per la prima volta una partitella in famiglia e avrà il pomeriggio libero.

Nei giorni scorsi il tecnico ha dichiarato di aver trovato il gruppo in buone condizioni fisiche, ma questa resta la fase in cui si lavora molto sulla parte atletica. C’è da mettere benzina nelle gambe in vista del campionato e chi ha vissuto la stagione scorsa, quando gli amaranto cominciarono il torneo senza preparazione, ha chiaro quanto questa fase sia importante. Anche perché sarà interessante scoprire quanto questa squadra, che ha mantenuto tanti protagonisti dello scorso campionato, potrà innalzare il suo potenziale potendo contare su una condizione fisica irrobustita dal lavoro fatto nell’arco di un ritiro.

Resta, questo, un dubbio che apre la strada a possibili buoni riscontri, a fronte di incertezze che continuano ad animare il dibattito tra i tifosi. Il mercato condotto finora non soddisfa la tifoseria e il fatto che tardino ad arrivare altri due o tre elementi che possano fare la differenza continua a suscitare qualche malumore. Pedine che sembrano effettivamente mancare affinché la squadra possa lottare a pieno titolo per il primato. Tuttavia, il tempo per individuarli e prenderli è ancora ampio.

La strategia societaria amaranto quasi mai, sin dall’insediamento del nuovo corso, è apparsa caratterizzata da frenesia o da altri elementi che potessero portare a scelte precipitose. Anche se in qualche caso - l’attesa per il centravanti all’inizio della passata stagione ne è stata un esempio - la flemma è apparsa quasi stucchevole agli occhi della tifoseria. Il rendimento realizzativo di Bolzicco poi non ha certo accresciuto l’idea che l’attesa non sia stata vana.

Deve interessarsi di mercato, ma soprattutto di campo Rosario Pergolizzi. La squadra a sua disposizione, seppur ancora da completare e rafforzare, ha buone credenziali. Negli ultimi giorni ha accolto altri tre under: il terzino destro classe 2006 Vesprini, il terzino destro classe 2005 Pedalino e il terzino sinistro classe 2006 Bombaci. Far crescere questi giovani (e anche gli altri) e individuare quelli che da subito possono essere all’altezza di una maglia da titolare sarà una delle sfide da vincere nel precampionato. La società sta già lavorando alla definizione di un programma di amichevoli che possa essere l’occasione per affinare l’intesa tra i calciatori e avere una prima verifica del lavoro svolto in allenamento. Almeno per i primi test gli amaranto dovrebbero sfidare formazioni dell’hinterland di Reggio Calabria.

Ieri, intanto, il club ha annunciato che l’Università e-Campus sarà il main sponsor anche per la prossima stagione, mentre Soseteg spa sarà il back jersey sponsor, dunque sul retro della divisa ufficiale ci sarà il logo dell'azienda. Soseteg Spa sarà anche main sponsor del settore giovanile.