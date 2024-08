Reggina, nove reti nella prima uscita stagionale

L’occasione ha permesso di avere conferma del fatto che Pergolizzi stia costruendo una Reggina basata sul 3-5-2, modulo che ha contraddistinto le due formazioni schierate nel primo e nel secondo tempo. Il test è stata una sgambata ed è stato proprio il tecnico a negare la possibilità che dalle scelte di formazione si possa trarre qualche indizio specifico sulle sue idee. A partire ad esempio da dove intenda collocare i tre giovani obbligatori nell’undici titolare. Scelta che, in realtà, potrebbe anche variare di partita in partita. «Ho cercato – ha spiegato – di fare due squadre equilibrate. Non ci sono indicazioni da trarre sulle strategie under».

Moderata soddisfazione invece per come la Reggina si è mossa in campo in questa fase della preparazione. «La squadra – ha evidenziato – non è al meglio della condizione e non ci sono ancora i meccanismi giusti. C’era però la massima concentrazione e la voglia di gestire la palla. Dobbiamo migliorare nella copertura della nostra porta e nelle marcature preventive».

Pergolizzi non si è sbilanciato sul mercato, pur non negando che qualcosa potrebbe ancora arrivare. «Noi – ha ammesso – siamo attenti a tutto. Gli ultimi arrivati Ba e Rajkovic sono giocatori importanti che possono darci una grande mano. Aspettiamo di vedere quello che può essere il nostro cammino e la nostra crescita. Il nostro obiettivo è creare qualcosa di importante e di solido».

Dopo la sfida con la Taurianova Academy ha parlato anche Nino Barillà. «Questi – ha dichiarato il capitano – sono test importanti che ci aiutano in questa fase. Il mister sta cercando di capire le nostre caratteristiche e ci metterà nelle condizioni di esprimerci al meglio». Per Barillà anche la possibilità di tornare a giocare con il suo amico Ragusa. «Con questa categoria – ha sottolineato – non c’entra nulla», volendo sottolineare le qualità di un calciatore che, come lui stesso, ha giocato soprattutto a livelli molto più alti della Serie D.

Nessuna voglia, inoltre, di confrontarsi oggi con altre pretendenti alla vittoria finale. «Noi – ha ricordato il capitano – abbiamo un unico obiettivo ed è quello di lasciare il prima possibile questa categoria».

Non sono scesi in campo Belpanno e Bombaci. Sono rimasti fuori a scopo precauzionale Renelus, Mungo ed Adejo. Out anche Rosseti per un problema fisico. Non ha partecipato alla sfida anche l’ultimo arrivato Marko Rajkovic. L’attaccante serbo, che era arrivato a Reggio Calabria già nei giorni scorsi, è da ieri ufficialmente un calciatore amaranto. Il club ha annunciato l’accordo annuale con l’ex calciatore del Casarano.