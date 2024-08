Reggina, è fatta per il ritorno di Forciniti. Pergolizzi prova il 4-3-1-2

La Reggina segna sei reti alla formazione Under 19, saluta Cristiano Belpanno e si prepara ad accogliere Luigi Forciniti. Ieri è arrivato il comunicato con cui il club ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista cresciuto nel Catanzaro. Una novità non troppo sorprendente, considerato che c’era il rischio che il calciatore finisse per avere poco spazio. Un po’ perché c’è tanta concorrenza sulla linea mediana e un po’ perché oggi la strategia sembra essere quella di dotare la rosa soprattutto di calciatori nati nel 2005 e nel 2006 per avere maggiori margini di manovra delle scelte. Belpanno, essendo un 2004, era un under “al limite”. Il calciatore lascia Reggio Calabria dopo aver collezionato 7 presenze in maglia amaranto nel corso dello scorso campionato di Serie D. Era arrivato a inizio febbraio.

Sta, invece, per vestirsi nuovamente d’amaranto Luigi Forciniti. Per il ritorno a Reggio Calabria del centrocampista classe 2006 manca praticamente solo l’annuncio. Rispetto a quanto ipotizzato, non arriverebbe a Reggio da svincolato ma in prestito dall’Empoli. Il fatto che il centrocampista di Cariati resterebbe nell’orbita del club toscano è un’ulteriore attestazione del suo valore tecnico. Anche perché si tratta di un calciatore che nel gennaio di quest’anno ha esordito con la Nazionale Under 18. Il suo ruolo naturale è quello di mezzala destra. Si tratterebbe di un grande colpo, considerata l’età del calciatore e il fatto che la concorrenza per averlo fosse folta. Forciniti, che fino al 2020 ha fatto parte delle giovanili amaranto, già nei primi giorni della settimana dovrebbe essere a disposizione di Pergolizzi

La Reggina intanto continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ieri la squadra ha avuto un pomeriggio di riposo, ma in mattinata ha disputato una partita in famiglia con la squadra Under 19. Sei le reti segnate, ancora una volta con un Barranco particolarmente ispirato in zona gol. Tre gol per l’argentino, che si uniscono a quelle di Porcino, Parodi e Girasole. Per i giovani amaranto, invece, è a andato a segno Enapoliti.

Il dato più rilevante di giornata è il fatto che la squadra nella prima parte della gara si sia schierata con il 4-3-1-2. In porta è andato il classe 2004 Lumia, con una difesa a quattro composta da Vesprini (2006), Girasole, Ingegneri e Cham (2005). Laaribi ha ancora una volta agito da play davanti alla difesa, con Porcino mezzala sinistra e Ba sul lato opposto. A supporto delle punte Barranco e Ragusa c’era il capitano Nino Barillà come trequarista.

Una variazione rispetto al 3-5-2 visto negli ultimi test che conferma l’intenzione di essere pronti ad adottare diversi sistemi di gioco. Il portiere Martinez ha giocato il primo tempo con la squadra Under 19. Non è andato in campo, invece, l’ultimo arrivato Rajkovic.

Inizia oggi una settimana in cui la squadra sarà chiamata a doppie sedute di allenamento fino al prossimo sabato. Tutte le sedute si svolgeranno a porte aperte.