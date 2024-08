Reggina, per Forciniti è un ritorno a casa

«Riparto da qui. Da dove tutto è iniziato. Forza Reggina». Sono le poche parole con cui, nel video ufficiale di presentazione Luigi Forciniti, ha inaugurato la sua nuova esperienza in amaranto. Il calciatore di Cariati aveva lasciato il Sant’Agata nel 2020 da quattordicenne e ci fa ritorno adesso che è poco più che diciottenne.

Forciniti arriva in prestito dall’Empoli e impreziosisce la batteria di under a disposizione di Pergolizzi. Proporre in Serie D un elemento nato nel 2006 e nel giro della Nazionale Under 18 è un lusso che possono permettersi in pochi. La Reggina piazza un colpo importante, perché si assicura un rinforzo che poteva andare in C ed era sicuramente finito nel mirino delle maggiori squadre di Serie D. Un’opzione quest’ultima che, considerato anche il regolamento che impone gli under, potrebbe garantirgli una stagione da protagonista in modo da iniziare a respirare con continuità il calcio dei grandi. Un’esperienza dura e formativa in una dimensione che sarà sicuramente più ruvida rispetto agli anni, comunque importanti, trascorsi ad Empoli tra Under 17, Under 18 e Primavera.

A Reggio ci si augura che Forciniti possa dare ragione a quanti, sin dai tempi dell’Under 15 amaranto, prefiguravano per lui un grande futuro. Un percorso che, già nel 2020, gli era valso la chiamata di uno dei club italiani con la migliore tradizione per capacità di notare e valorizzare i giovani talenti.

Forciniti è un centrocampista completo, ancora in un’età in cui forse si deve definire con esattezza la posizione in campo a lui più congeniale. Pergolizzi finora ha provato soprattutto il 3-5-2 ed il 4-3-1-2, schieramenti in cui il neo amaranto dovrebbe poter agire da mezzala destra. Ma è presto per avventurarsi in previsioni tattiche.

Anche perché a centrocampo c’è grande abbondanza e ci sono diversi over di primo livello. Nell’ultimo test con l’Under 19, ad esempio, Pergolizzi ha provato una linea mediana con Laaribi playmaker, Ba mezzala destra e Porcino mezzala sinistra dietro a Barillà, schierato praticamente trequartista. E nella rosa ci sono anche Salandria, Mungo e under rivelatisi già validi nella passata stagione come Zucco (2004) e Perri (2005).

Forciniti è un ottimo prospetto, che amplia il numero di opzioni di Pergolizzi, che dovrà sempre schierare un 2006. Al momento ce ne sono solo tre in organico: con l’ultimo arrivato il terzino destro Vesprini e il terzino sinistro Bombaci. Il fatto che si tratti di tre calciatori con ruoli diversi spiega perché nelle prossime settimane arriveranno altri rinforzi della stessa annata. Ma questo non è che uno dei fronti che restano aperti di un mercato che è ancora in evoluzione e che potrebbe portare a Reggio ancora qualche calciatore importante. Un altro attaccante di spessore in primis.

La squadra intanto continua a lavorare al Sant’Agata. Ieri doppia seduta di lavoro, oggi lo stesso menù (alle ore 9 e alle 18).