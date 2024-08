Reggina, adesso Parodi può restare, ma qualcuno dovrà andare via

La Reggina continua a lavorare in vista della prossima stagione. I giocatori faticano sotto gli occhi attenti di Rosario Pergolizzi, in una fase in cui si fanno tante valutazioni. Quelle di mercato viaggiano su due binari: le opportunità sui possibili nuovi arrivi, ma anche le indicazioni che arrivano dal campo.

Prima dell’inizio del ritiro, ad esempio, sembrava che Stefano Parodi fosse uno di quei calciatori destinati a lasciare la Reggina. Oggi la sua permanenza non è ancora certa, ma le chance iniziano ad aumentare in maniera considerevole. La sua eventuale partenza era legata soprattutto al suo essere un giocatore over e alla volontà di puntare sugli under nelle posizioni esterne di difesa. Una questione che gli aveva tolto spazio anche nell’ultima parte dell’anno calcistico passato, dove non aveva demeritato quando era stato chiamato a offrire il suo contributo. Oggi il calciatore sta dimostrando grande impegno e ottime qualità in allenamento, al punto che si sta pensando di puntare anche su di lui per la prossima stagione. Può giocare sia come terzo della difesa a tre, come terzino a quattro e come quinto a centrocampo.

La presenza di diversi under a centrocampo, come l’ultimo arrivato Forciniti (2006), Perri (2005) e Zucco (2004), può aprire qualche spazio aggiuntivo in difesa per i più grandi. Se Parodi viaggia verso la conferma, resta la necessità di capire chi altro potrebbe andare via. Attualmente la Reggina ha ventotto giocatori e potrebbe accogliere ancora un paio di under classe 2006, un attaccante e forse un centrocampista offensivo o trequartista.

Questo significa che forse servirà individuare degli esuberi. Uno dei calciatori in uscita potrebbe essere Rosseti che, fino ad ora, ha avuto una preparazione condizionata da problemi fisici. Tuttavia, non si registrano sviluppi in merito e si attende l’individuazione di altri nomi che potrebbero rischiare di trovare poco spazio. Starà poi al tecnico scegliere quanto ampia debba essere la gamma di alternative, ricordando che tra campo e panchina in ogni gara si possono coinvolgere solo venti calciatori.

Quella in corso potrebbe essere la settimana più lunga e faticosa per i giocatori della Reggina. Il ritiro sta infatti proseguendo con due sessioni di allenamento al giorno, senza che all’orizzonte ci sia alcuna amichevole. Quasi tutti i giorni sono sempre contraddistinti da un lavoro prevalentemente fisico al mattino e tecnico-tattico al pomeriggio, anche se per oggi è prevista una variazione al programma e il gruppo si allena solo la mattina (alle ore 9). Oltre a Rosseti, fermo ai box c’è anche Mungo (affaticamento muscolare). Renelus è tornato a correre e presto dovrebbe riaggregarsi al gruppo.

Nei prossimi giorni la Reggina dovrebbe comunque comunicare il nuovo programma degli allenamenti, all’interno del quale dovrebbero essere inseriti dei nuovi test amichevoli. Comunicazione che quasi sicuramente arriverà anche attraverso il nuovo sito internet ufficiale, aperto proprio ieri. Un altro passo verso la normalità considerato che si ritorna all’indirizzo www.reggina1914.it.