Reggina, cinque test prima della Coppa. Il programma nel dettaglio

Oggi dopo le 14 sarà varato il calendario del campionato di Serie D. Indipendentemente dalla categoria, la curiosità di scoprire il programma c’è sempre. Soprattutto per una Reggina che si appresta a vivere una stagione in cui avrà tanta pressione addosso e sarà chiamata da subito a imprimere un ritmo sostenuto al proprio cammino.

Le dichiarazioni di circostanza nel calcio tendono a sottolineare che «prima o poi si devono incontrare tutte». C’è in realtà chi spera di affrontare subito le big per cogliere ancora impreparate e chi confida in una partenza “morbida” per macinare subito punti.

Di certo la Reggina sa già che alla prima giornata di campionato avrà sicuramente un test importante, considerato che avrà almeno quattro assenze importanti.

Tre squalifiche la formazione amaranto se le porta dalla scorsa stagione. Domenico Mungo deve scontare tre giornate per il rosso rimediato in occasione della finale playoff con il Siracusa della passata stagione. In quell'occasione furono ammoniti anche i diffidati Porcino e Barillà, che non potranno essere disponibili per l'esordio in campionato.

La lista, però, non si ferma qui. Va. infatti, aggiunto anche Bruno Barranco che in occasione di Crema-Folgore Caratese di fine aprile (penultima giornata) prima è stato ammonito e poi espulso direttamente. Il comunicato 127 della Lnd del 30 aprile 2024 segnala per lui una giornata di squalifica per il rosso diretto rimediato per proteste e un’altra per la quinta ammonizione ricevuta in precedenza che prevede lo stop per cumulo di galli.

Ha già scontato un turno in occasione dell’ultima gara dello scorso campionato di Serie D e dovrà saltare anche l’esordio in campionato degli amaranto.

Un problema in più dunque per la Reggina che, a livello di attaccanti centrali, ha da pochi giorni accolto anche Rajkovic. Il serbo ha iniziato in ritardo la preparazione e dovrà fare di tutto per arrivare al meglio alla prima di Serie D. In attesa, ovviamente, di capire chi sarà l’ultimo rinforzo per l’attacco e che tipo di caratteristiche avrà.

La squadra ieri ha completato il diciottesimo giorno di ritiro. Una giornata che, con un cambio di programma, ha visto la squadra allenarsi solo al mattino. Da oggi e fino a domani, salvo nuove comunicazioni, si tornerà a lavorare con una doppia sessione, mattutina e pomeridiana.

La situazione generale del gruppo è buona con tutti gli effettivi che, pian piano, stanno tornando in gruppo. Ad eccezione di Mungo e Rosseti che devono ancora risolvere i loro problemi fisici.