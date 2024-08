Reggina, sarà una partenza con tante difficoltà: senza quattro titolari a Barcellona

Poteva essere più morbido l’avvio di campionato che il destino ha riservato alla Reggina.

Ieri sono stati pubblicati i calendari di Serie D e la squadra amaranto esordirà l’8 settembre a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus. Match che gli amaranto dovranno affrontare senza quattro giocatori per squalifica: Barillà, Barranco, Mungo e Porcino

Seguirà l’esordio casalingo contro la Scafatese: la prima al “Granillo” il 15 settembre sarà subito un potenziale scontro diretto contro gli ambiziosi campani. Un motivo in più per la Reggina per farsi trovare da subito pronta. Settembre si chiuderà con la seconda trasferta consecutiva in provincia di Messina (in casa del Sant’Agata il 22) e poi con l’impegno casalingo contro il Ragusa (29).

Il match con gli iblei sarà il primo di un doppio turno casalingo non certo agevole, considerato che il 6 ottobre al Granillo” arriverà l’Acireale. Cinque gare dure che saranno l’antipasto al confronto con una delle grandi favorite: il Siracusa. Il match è in programma in terra aretusea già alla sesta giornata, il 13 ottobre.

Se, dunque, qualcuno sperava in un inizio “morbido” nelle gare iniziali, contro avversari nel complesso più abbordabili, è stato deluso. Il rovescio della medaglia è che si potrà partire subito con mentalità giusta e senza sottovalutare nessuno , sebbene non vada mai dimenticato che anche gli altri dovranno preoccuparsi di affrontare la Reggina.

Particolarmente duro sarà il cammino tra la dodicesima e la quattordicesima giornata. La Reggina affronterà in sequenza altre potenziali big come la Vibonese al Razza, il Pompei a Reggio e il Nissa in Sicilia. Sfide da leggere a campi invertiti nel girone discendente, per un ciclo che si esaurirà a sole tre gare dalla fine della stagione. L’unico confronto tutto reggino della stagione è previsto l’8 dicembre al Granillo con il Locri. Il match di ritorno al Macrì sarà la terzultima stagionale.

All’orizzonte ci sono trentaquattro battaglie sportive. La squadra di Rosario Pergolizzi continua la sua preparazione al centro sportivo Sant’Agata e nella giornata di oggi sarà impegnata nel test con la formazione Allievi. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 L’occasione sarà utile per valutare lo stato di forma del gruppo che nell’ultima settimana ha lavorato molto sul piano atletico, con quasi tutti i giorni organizzati con una doppia seduta di allenamento.

Grande curiosità, come di consueto, anche per il modulo che sarà provato. In questo precampionato la squadra è stata vista soprattutto con il 3-5-2, ma in qualche frangente anche con il 4-3-1-2. Da valutare anche chi prenderà parte alla partitella e se sarà disposto qualche riposo precauzionale. A parte Mungo (che come Renelus é ormai sulla via del recupero) e Rosseti tutti dovrebbero aver smaltito i problemi fisici.