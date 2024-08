Reggina, al “Sant’Agata” l’abbraccio con i tifosi

Sarà un pomeriggio significativo quello che la Reggina vivrà oggi. Sia dal punto di vista calcistico che da quello ambientale. Sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, alle ore 17.30, si svolgerà l’allenamento congiunto con la Palmese. L’appuntamento sarà anticipato da un incontro tra i tifosi, la dirigenza e la squadra. Già nei giorni scorsi la Curva Sud, con un comunicato, aveva chiamato a raccolta quanti hanno nel cuore i colori amaranto.

Alle ore 17 è fissato l’appuntamento per la tifoseria che, in gruppo, si sposterà dal cancello d’ingresso del Sant’Agata all’interno della struttura di via delle Industrie. L’obiettivo è trasmettere a tutte le componenti la carica e la determinazione che animano chi la Reggina la segue per fede. Uno zoccolo duro di tifosi che non non ha mai lasciato soli i protagonisti amaranto in nome dell’amore per la città. Neanche l’anno scorso, quando si era costretti a girare per i campi della Serie D e sostenere una squadra che non poteva fregiarsi né del nome, né del logo in cui si riconoscevano.

Dopo aver chiesto a gran voce la riacquisizione del marchio ed identità (acquistati dalla società), sono pronti ad un nuovo anno di sostegno incondizionato verso la maglia. E oggi ci sarà il primo vero abbraccio tra la parte più calda del tifo amaranto e la squadra. L’obiettivo comune è spingere nell’unica direzione accettabile, quella che porta a scappare via dalla Serie D. Una fuga che non sarà semplice, ma che resta possibile grazie alla spinta che potrà dare la tifoseria e al progetto tecnico che Rosario Pergolizzi sta costruendo.

Nel pomeriggio in particolare è previsto un passaggio importante. Affrontare la Palmese significa essere di fronte ad una squadra di Eccellenza, che milita in una categoria di un solo livello inferiore agli amaranto. Un particolare che rende molto attendibile il test di oggi, dopo che già con il Melito (Promozione) il tecnico amaranto aveva fatto notare come l’avversario avesse mostrato un’organizzazione di gioco in grado di creare difficoltà. Non ci si aspettano grandi novità sul fronte delle sperimentazioni tattiche. Sebbene Pergolizzi sottolinei la necessità di essere predisposti ad una certa flessibilità tattica, è lecito immaginare una squadra amaranto ancora schierata con il 3-5-2. Nell’ambito dei novanta minuti ruoteranno ancora una volta tutti i giocatori disponibili.

Fino ad ora nei vari test ma si è vista una formazione che suggerisse una linea di continuità rispetto alle altre. Il tecnico ha lasciato intendere che ha già chiara quella che per lui potrebbe essere una formazione di partenza. Tuttavia, questa è la fase in cui si punta a far sentire tutti protagonisti, a dare minutaggio ad ogni componente della rosa e a inserire ogni singolo nei meccanismi. La squadra ieri avrebbe dovuto svolgere una doppia seduta d’allenamento. La sessione pomeridiana é invece stata annullata, con il gruppo che ha avuto mezza giornata libera. Oggi si lavorerà anche al mattino prima di scendere in campo nel pomeriggio con la Palmese.