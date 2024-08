Reggina pronta all’ultimo collaudo. Oggi pomeriggio il test con l’Ardore

Nuova tappa di avvicinamento all’inizio della stagione per la Reggina: alle ore 17.30 c’è l’allenamento congiunto con l’Ardore. L’appuntamento arriva ad una settimana esatta dall’esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie D. Domenica 1 settembre al Granillo (fischio d’inizio posticipato alle ore 17) è in programma la sfida con la Vibonese. Pochi giorni, dunque, e si inizierà a far sul serio. Una ragione in più per affrontare con il massimo impegno un altro test indicativo, contro una formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Come accaduto contro la Palmese, gli uomini di Pergolizzi si troveranno di fronte una squadra che gioca in una categoria che è solo un livello sotto quello degli amaranto. L’obiettivo è confermare le buone indicazioni che sono emerse nella sfida con i neroverdi e se possibile iniziare a trovare una maggiore fluidità di gioco. Lo stesso Pergolizzi, al termine dell’allenamento congiunto di giovedì, aveva mostrato moderata soddisfazione per le risposte avute, parlando anche però della necessità di fare meno confusione.

Sul piano delle scelte sarà interessante capire come saranno gestiti gli under. Tra le attuali criticità della rosa amaranto c’è il fatto che in organico ci siano solo due calciatori nati nel 2006. Uno dovrebbe giocare sempre secondo il regolamento e quelli a disposizione, ossia Vesprini e Forciniti, hanno due ruoli diversi. Contro la Palmese in alcune fasi si è visto il primo , che è una mezzala destra, giocare da esterno destro (lo stesso ruolo del primo). Tuttavia, è noto che il lavoro sul mercato in questo mento sia finalizzato anche ad aumentare la scelta relativa ai nati nel 2006. Nella valutazione della prestazione si dovrà come sempre tenere conto anche dei carichi di lavoro, anche perché la squadra si allenerà anche questa mattina. Ieri, invece, era in programma una doppia seduta, tramutatasi in singola. Pergolizzi ha infatti concesso il pomeriggio libero alla squadra.

Resta, invece, in attesa di ufficializzazione un innesto under nato nel 2004 per il quale le cose sono definite da un paio di giorni. SI tratta del difensore argentino Gianfranco Giuiliodori, che era al Pineto dopo aver giocato la stagione passata a L’Aquila in Serie D. Discorsi a buon punto anche per l’approdo in amaranto dell’attaccante Francesco De Felice dalla Turris. Il suo ingaggio potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana. Poi il club si concentrerà sulla ricerca di un centrocampista per completare la linea mediana. In uscita restano Parodi e Rosseti. Una situazione quest’ultima che resta complicata, considerato che si tratta di un calciatore che deve fare i conti con dei problemi fisici. Buone notizie, invece, per tutti i tifosi amaranto che non potranno seguire la squadra al Granillo. Il club ha annunciato che sarà possibile vedere le gare in streaming sulla piattaforma playreggina1914.it. 100€ il costo per l’abbonamento annuale, 8,50 € per ogni singola gara. Le gare trasferta saranno invece da trasmesse da Reggio Tv.