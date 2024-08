Reggina, mancano solo le rifiniture. Martinez rischia di dover salutare

La Reggina si prepara alla gara di Coppa Italia contro la Vibonese. Fischio d’inizio domenica alle 17. Ci potrebbe essere una buona cornice di pubblico, considerando che si è deciso si posticipare il match di due ore. Sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione, in attesa poi dell’inizio della serie D, previsto l’otto settembre. Cresce, quindi, l’attesa in città per vedere all’opera gli amaranto, reduci da un precampionato brillante.

L’unica nota stonata sono stati gli infortuni che hanno influenzato le sedute. Ma per fortuna l’infermeria si sta svuotando. Barranco, che aveva subito un pestone alla caviglia durante l’amichevole con l’Ardore lasciando il rettangolo di gioco in anticipo, ha effettuato controlli strumentali che hanno dato esito negativo per fratture e lesioni tendinee. Ieri mattina anche Rajkovic è stato sottoposto a controlli che hanno certificato la guarigione dalla distrazione muscolare al gemello del polpaccio destro. Da oggi l’attaccante riprenderà ad allenarsi e anche Renelus si unirà al gruppo. Pergolizzi ha comunque le idee chiare e cercherà di schierare l’undici migliore.

Nell’ultimo allenamento congiunto ha puntato ancora una volta sul 3-5-2, scegliendo in porta il giovane Lumia. Di lui si dice un gran bene. Confermata la difesa a tre con Bonacchi, Adejo e Cham. Quest’ultimo ha interpretato efficacemente le due fasi e non è da escludere che possa essere riproposto in vista delle prossime uscite. Sorpresa positiva Vesprini (classe 2006) utilizzato a destra nel reparto di centrocampo. Reattivo pure Giuliodori, entrato nella ripresa. Pergolizzi, nonostante la squadra non abbia brillato, ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento. È normale che con i duri carichi di lavoro qualche calciatore sia ancora imballato e ieri il tecnico ha, appunto, concesso una giornata di riposo. Si riprenderà nel pomeriggio.

Il caldo sta anche condizionando la preparazione della squadra che godrà dei favori del pronostico. Senza nulla togliere a Siracusa e Scafate, il gruppo di Pergolizzi sembra più attrezzato per puntare alla promozione diretta. Gente del calibro di Ragusa, Barillà e Ba è in grado di fare la differenza. Il capitano è già carico e si augura di raggiungere nuovamente la doppia cifra. Domani, alle 17, sfida amichevole al Granillo contro il Val Gallico. Partita a porte chiuse. Ingresso consentito solo agli organi di informazione.

Mercato. Scotta il cellulare di Bonanno. Previsti nuovi arrivi, oltre che alcune uscite. Rischia di andare via l’estremo difensore Martinez, penalizzato dalla regola degli Under. Pergolizzi è stato chiaro sottolineando di non poter garantire il posto a nessuno. Lo spagnolo ha qualche richiesta proveniente dalla C. Sarebbe un peccato mandarlo via. Si tratta di un portiere dalla provata esperienza, molto forte tra i pali. Ai saluti anche Parodi, Zucco e Rosseti. Con la valigia in mano Pedalino, rimasto in panchina nel test di domenica scorsa.

Si lavora anche con i movimenti in entrata. Starebbe per firmare un argentino, esterno del 2004 e non solo. In arrivo la punta Francesco De Felice, nato nel 1996. Pergolizzi ha chiesto due-tre rinforzi per completare la rosa. La società si è mossa con intelligenza e in settimana proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore.