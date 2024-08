Reggina sospesa tra ambizioni e rinforzi non arrivati

Non è sicuramente un bicchiere pieno quello che simboleggia l’attuale situazione della Reggina. C’è anche chi lo vede mezzo vuoto ed è difficile dargli torto. Quella amaranto, a pochi giorni dall’esordio ufficiale, è una rosa da completare e alcune situazioni da definire. Non esattamente quello che ci si aspettava da una squadra che ha l’obbligo di vincere il campionato e non parte neanche favorita.

Oggi la Reggina sarà impegnata nel test con il Val Gallico, formazione di Promozione. L’allenamento congiunto si giocherà a porte chiuse allo stadio Granillo alle ore 17. Sarà l’ultima uscita del precampionato, prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie D con la Vibonese. Da oggi è aperta la prevendita per la gara, ma è lecito attendersi una risposta piuttosto fredda.

Dove si concentra la maggiore attenzione dei tifosi è il mercato. Lì dove ci si aspettava di più. C’è una parte di tifoseria più ottimista che confida ancora in qualche grande colpo. Quella che, invece, mantiene riserve sullo sviluppo di questa stagione osserva con attenzione sviluppi che si preferiva fossero diversi. Uno riguarda il portiere Martinez. Probabilmente sarebbe stato meglio non arrivare a pochi giorni dalla fine di agosto con presupposti che mettono in discussione la sua permanenza. Puntare su portieri under è la cosa più naturale che possa esserci in Serie D, restano però le perplessità sulla gestione della situazione. Ora il club, con il campionato alle porte, in caso di partenza dello spagnolo dovrebbe andare alla ricerca di un portiere under affidabile. Più attese sono, invece, le probabili partenze di Zucco e Parodi. L’altro calciatore che potrebbe lasciare Reggio è Pedalino, arrivato lo scorso 24 luglio. Esattamente come Bombaci, sarebbe un altro under rimasto a Reggio solo poche settimane. Occorre ricordare che in rosa c’è anche l’argentino Gianfranco Giuliodori. Il classe 2004, reduce dalla breve esperienza al Pineto, ha già preso parte all’allenamento congiunto con l’Ardore. Si attende l’annuncio. La Reggina continua ad avere il problema degli under nati nel 2006. In organico ci sono solo Forciniti e Vesprini. Se ne attendono altri e uno potrebbe arrivare proprio in porta. Restano i due colpi da piazzare: il centrocampista e l’attaccante. De Felice della Turris è il possibile nome buono, ma la chiusura non è vicina.