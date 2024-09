La Reggina si regala un pregevole tris di rinforzi

Da ieri sono ufficiali tre colpi importanti per la Reggina e che innalzano il livello generale della squadra.

Francesco Urso è già candidato a diventare una risorsa fondamentale per il centrocampo. Pedigree da calciatore di categoria superiore, è reduce da un campionato vinto di D da protagonista alla Cavese. Si è preso la maglia numero 10 e con quella si auspica possa illuminare il gioco amaranto con geometrie, assist e gol con un destro in grado di colpire da lontano. Svincolato fino ad oggi, probabilmente perché in attesa di una chiamata dalla categoria superiore, ha firmato il contratto di un anno con opzione di rinnovo.

Chi, invece, torna a respirare aria di casa è Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista di Milazzo, che ha appena rescisso con l’Avellino, scende di categoria per ritrovare la squadra dove è cresciuto. Un ritorno che ha fatto discutere, poiché la tifoseria non ha dimenticato un momento di tensione avuto con il diretto interessato nella sua ultima gara in amaranto. Il calciatore, in un video pubblicato dal club, ha ricordato quel gesto discusso di cui si era già scusato in passato.

«Cara Reggio, dopo dieci anni – ha ricordato in una vera e propria lettera – ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore. Torno – ha proseguito – con la maturità e la determinazione di chi è pronto a dare tutto per questa maglia. Guardiamo al futuro insieme». Anche per lui accordo annuale, con opzione di rinnovo. Indosserà la maglia numero 23.

Arriva, invece, dall’Eccellenza laziale l’attaccante Davis Curiale. Dopo una carriera giocata tra i Pro, con oltre 130 gol realizzati, aveva scelto di ripartire da un campionato regionale. Starà a lui dimostrare che con gli stimoli giusti e le qualità dimostrate in carriera potrà ancora dare il suo contributo al progetto tecnico amaranto. Nell’ultimo anno ha segnato 11 reti con il Terracina. «La Reggina – ha dichiarato il calciatore nel video di presentazione – è quello che stavo aspettando». Avrà il numero 30.

Presto a disposizione di Rosario Pergolizzi ci sarà anche il portiere Roman Lazar. Nazionale moldavo under 21, è un classe 2004, cresciuto nel Venezia. Aveva iniziato la stagione con le Dolomiti Bellunesi, ma poi ha preso la strada di Reggio Calabria. Ha già alle spalle un paio di stagioni in Serie D: alla Adriese nel 2022-2023 (10 presenze) e 2023-2024 a Fasano (34 presenze). Coetaneo di Lumia, è un altro estremo difensore under con alle già esperienza tra i grandi. SI tratta di un innesto che chiarisce l’idea di giocare con un portiere giovane.

Prospettiva che sembra allontanare Martinez dall’ipotesi di una permanenza in amaranto. Per quel che riguarda, invece, gli under classe 2006 manca solo l’annuncio per Mamadou Ndoye. Il centrocampista è in prova da qualche giorno a Reggio Calabria ed ha convinto. Per i giovani le operazioni potrebbero concludersi con l’arrivo di un altro portiere, sempre del 2006. Si tratta del greco Vangelis Katsaros, cresciuto nel Paok Salonicco. Alle porte, però, c’è anche l’esordio in campionato di domenica. La squadra di Pergolizzi sta preparando la trasferta con l’Igea Virtus. Nei prossimi giorni si capirà quanti tra i nuovi acquisti saranno a disposizione da subito.